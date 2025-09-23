राजस्थान को वो चमत्कारी मंदिर, जहां नवरात्रि में दर्शन करने मात्र से होती है हर मनोकामना पूरी!

यह मंदिर साल भर भक्तों को आकर्षित करता है, लेकिन नवरात्रि के दौरान यहां का माहौल पूरी तरह से भक्ति और उत्सव में डूब जाता है. इस दौरान यहां मां दुर्गा का रूप मानी जाने वाली करणी माता की पूजा बड़े ही भव्य तरीके से की जाती है.