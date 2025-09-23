Zee Rajasthan
राजस्थान को वो चमत्कारी मंदिर, जहां नवरात्रि में दर्शन करने मात्र से होती है हर मनोकामना पूरी!

Navratri 2025: बीकानेर का करणी माता मंदिर, जिसे 'चूहों वाली माता' कहते हैं, नवरात्रि में आस्था का केंद्र बन जाता है. यहां हजारों चूहों को पवित्र माना जाता है, और सफेद चूहा देखना शुभ होता है.

Arti Patel
Edited By Arti Patel
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Sep 23, 2025, 02:51 PM IST | Updated: Sep 23, 2025, 02:51 PM IST
करणी माता मंदिर

राजस्थान के बीकानेर जिले में स्थित करणी माता मंदिर, जिसे 'चूहों वाली माता' के नाम से भी जाना जाता है, पूरे देश में अपनी अनूठी पहचान के लिए प्रसिद्ध है.
नवरात्रि के दौरान

यह मंदिर साल भर भक्तों को आकर्षित करता है, लेकिन नवरात्रि के दौरान यहां का माहौल पूरी तरह से भक्ति और उत्सव में डूब जाता है. इस दौरान यहां मां दुर्गा का रूप मानी जाने वाली करणी माता की पूजा बड़े ही भव्य तरीके से की जाती है.