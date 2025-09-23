राजस्थान को वो चमत्कारी मंदिर, जहां नवरात्रि में दर्शन करने मात्र से होती है हर मनोकामना पूरी!

Published: Sep 23, 2025, 02:51 PM IST | Updated: Sep 23, 2025, 02:51 PM IST
करणी माता मंदिर
राजस्थान के बीकानेर जिले में स्थित करणी माता मंदिर, जिसे 'चूहों वाली माता' के नाम से भी जाना जाता है, पूरे देश में अपनी अनूठी पहचान के लिए प्रसिद्ध है.
नवरात्रि के दौरान
यह मंदिर साल भर भक्तों को आकर्षित करता है, लेकिन नवरात्रि के दौरान यहां का माहौल पूरी तरह से भक्ति और उत्सव में डूब जाता है. इस दौरान यहां मां दुर्गा का रूप मानी जाने वाली करणी माता की पूजा बड़े ही भव्य तरीके से की जाती है.