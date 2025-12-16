बीकानेर में सहेजी गई बॉलीवुड की सुनहरी यादें, देखें धर्मेंद्र की फिल्मों के पोस्टर
Rajasthan News: बीकानेर के एम. रफीक कादरी 100 वर्षों के भारतीय सिनेमा इतिहास को दुर्लभ फिल्म पोस्टरों के संग्रह से सहेज रहे हैं. इसमें पहली बोलती फिल्म 'आलम आरा' और धर्मेंद्र की फिल्मों के पोस्टर शामिल हैं. कादरी इसे सांस्कृतिक विरासत मानते हैं.
Published: Dec 16, 2025, 02:06 PM IST | Updated: Dec 16, 2025, 02:06 PM IST
Indian Cinema Posters Collection IN Bikaner
बीकानेर से आज एक खास खबर सामने आई है जहां स्पेशल में आज बात एक ऐसे शख्स की है जिसने सिनेमा के सौ वर्षों के इतिहास को अपने जुनून से जिंदा रखा है.बीकानेर के एम रफीक कादरी अपने अनोखे फिल्म पोस्टर कलेक्शन के कारण सुर्खियों में हैं. उनके पास हिंदी सिनेमा की पहली बोलती फिल्म आलम आरा से जुड़े दुर्लभ और ऐतिहासिक पोस्टर सुरक्षित हैं, जो आज के दौर में किसी धरोहर से कम नहीं है.
Indian Cinema Posters Collection IN Bikaner
जब ओटीटी प्लेटफॉर्म और मोबाइल स्क्रीन ने सिनेमा को सीमित कर दिया है, ऐसे समय में कादरी फिल्मों के इतिहास को बचाने की मुहिम चला रहे हैं. उनके संग्रह में दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र की फिल्मों के पोस्टर खास आकर्षण बने हुए हैं.