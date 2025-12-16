बीकानेर में सहेजी गई बॉलीवुड की सुनहरी यादें, देखें धर्मेंद्र की फिल्मों के पोस्टर

बीकानेर से आज एक खास खबर सामने आई है जहां स्पेशल में आज बात एक ऐसे शख्स की है जिसने सिनेमा के सौ वर्षों के इतिहास को अपने जुनून से जिंदा रखा है.बीकानेर के एम रफीक कादरी अपने अनोखे फिल्म पोस्टर कलेक्शन के कारण सुर्खियों में हैं. उनके पास हिंदी सिनेमा की पहली बोलती फिल्म आलम आरा से जुड़े दुर्लभ और ऐतिहासिक पोस्टर सुरक्षित हैं, जो आज के दौर में किसी धरोहर से कम नहीं है.