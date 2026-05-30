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बीकानेर में दिन में छाया अंधेरा, आसमान तक पहुंचा रेत का गुबार, देखें फोटोज
Published: May 30, 2026, 02:45 PM|Updated: May 30, 2026, 02:46 PM
Bikaner News: राजस्थान के बीकानेर के महाजन इलाके में तेज हवाओं के साथ रेत का विशाल बवंडर उठने से दिन में अंधेरे छा गया. धूल और रेत के घने गुबार से विजिबिलिटी बेहद कम हो गई.
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Bikaner Newsराजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्र महाजन में मौसम ने अचानक रौद्र रूप ले लिया. क्षेत्र में उठे रेत के विशाल बवंडर ने देखते ही देखते पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले लिया.
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Bikaner Newsवहीं, तेज हवाओं के साथ उठे धूल और रेत के गुबार ने ऐसा दृश्य पैदा किया कि दिन में भी अंधेरे छा गया.
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Bikaner Newsबवंडर इतना भयंकर था कि उसे कई किलोमीटर दूर से देखा जा सकता था. देखते ही देखते धूल का घना गुबार गांवों और सड़कों पर छा गया, जिससे विजिबिलिटी बेहद कम हो गई.
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Bikaner Newsरेत के इस विशाल बवंडर ने पूरे इलाके को अपने आगोश में ले लिया. चारों तरफ सिर्फ रेत ही रेत नजर आ रही थी, जिससे लोगों में डर का माहौल भी देख गया.
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Bikaner Newsमौसम में इस बदलाव को देख लोग हैरान हो गए और लोग वीडियो बनाने लगे. वीडियों में धूल और रेत का विशाल गुबार आसमान तक उठते दिखाई दे रहे हैं.