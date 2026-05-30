/बीकानेर में दिन में छाया अंधेरा, आसमान तक पहुंचा रेत का गुबार, देखें फोटोज

Published: May 30, 2026, 02:45 PM | Updated: May 30, 2026, 02:46 PM

Bikaner News: राजस्थान के बीकानेर के महाजन इलाके में तेज हवाओं के साथ रेत का विशाल बवंडर उठने से दिन में अंधेरे छा गया. धूल और रेत के घने गुबार से विजिबिलिटी बेहद कम हो गई.

