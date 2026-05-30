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बीकानेर में दिन में छाया अंधेरा, आसमान तक पहुंचा रेत का गुबार, देखें फोटोज

Edited bySneha AggarwalReported bySneha Aggarwal
Published: May 30, 2026, 02:45 PM|Updated: May 30, 2026, 02:46 PM

Bikaner News: राजस्थान के बीकानेर के महाजन इलाके में तेज हवाओं के साथ रेत का विशाल बवंडर उठने से दिन में अंधेरे छा गया. धूल और रेत के घने गुबार से विजिबिलिटी बेहद कम हो गई. 
 

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राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्र महाजन में मौसम ने अचानक रौद्र रूप ले लिया. क्षेत्र में उठे रेत के विशाल बवंडर ने देखते ही देखते पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले लिया.
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वहीं, तेज हवाओं के साथ उठे धूल और रेत के गुबार ने ऐसा दृश्य पैदा किया कि दिन में भी अंधेरे छा गया.
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बवंडर इतना भयंकर था कि उसे कई किलोमीटर दूर से देखा जा सकता था. देखते ही देखते धूल का घना गुबार गांवों और सड़कों पर छा गया, जिससे विजिबिलिटी बेहद कम हो गई.
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रेत के इस विशाल बवंडर ने पूरे इलाके को अपने आगोश में ले लिया. चारों तरफ सिर्फ रेत ही रेत नजर आ रही थी, जिससे लोगों में डर का माहौल भी देख गया.
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मौसम में इस बदलाव को देख लोग हैरान हो गए और लोग वीडियो बनाने लगे. वीडियों में धूल और रेत का विशाल गुबार आसमान तक उठते दिखाई दे रहे हैं.
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