/सावधान बीकानेर! आंधी-अंधड़ और धूल-धक्कड़ का होने वाला है अटैक, गरज-चमक के साथ बरसेंगे बादल!

Published: Apr 28, 2026, 10:00 AM | Updated: Apr 28, 2026, 10:00 AM

Bikaner Weather Update: राजस्थान में मौसम का नया अलर्ट! बीकानेर और आसपास के जिलों में येलो वॉर्निंग जारी, धूल भरी तेज हवाएं और बिजली चमकने की संभावना.

