/सावधान बीकानेर! आंधी-अंधड़ और धूल-धक्कड़ का होने वाला है अटैक, गरज-चमक के साथ बरसेंगे बादल!

Bikaner Weather Update: राजस्थान में मौसम का नया अलर्ट! बीकानेर और आसपास के जिलों में येलो वॉर्निंग जारी, धूल भरी तेज हवाएं और बिजली चमकने की संभावना.
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राजस्थान में मौसम एक बार फिर बदलाव का रुख दिखा रहा है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के जयपुर केंद्र ने आज 28 अप्रैल 2026 को तात्कालिक चेतावनी (Nowcast Warning)-02 जारी की है. इस चेतावनी के तहत बीकानेर जिले और उसके आसपास के इलाकों में येलो अलर्ट (Yellow Alert) जारी किया गया है.
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चेतावनी के अनुसार, बीकानेर जिले तथा आसपास के क्षेत्रों में अलग-अलग स्थानों पर मेघगर्जन के साथ हल्की वर्षा, आकाशीय बिजली चमकने और कहीं-कहीं पर धूल भरी तेज हवाएं (20-40 किमी प्रति घंटा) चलने की संभावना है. यह चेतावनी आज सुबह 9:40 बजे जारी की गई है और आगामी तीन घंटों तक यानी दोपहर 12:40 बजे तक मान्य रहेगी.
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IMD ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है. मेघगर्जन के समय सुरक्षित स्थान पर शरण लेने, पेड़ों के नीचे या ऊंची जगहों पर न खड़े होने और मौसम सामान्य होने तक सावधानी बरतने की अपील की गई है. विभाग ने कहा है कि “BE UPDATED” रहें और समय-समय पर मौसम की जानकारी चेक करते रहें.
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राजस्थान में इन दिनों गर्मी के साथ-साथ स्थानीय स्तर पर मौसम में उतार-चढ़ाव देखा जा रहा है. दिन के तापमान में वृद्धि के कारण वातावरण में अस्थिरता बढ़ रही है, जिसके परिणामस्वरूप मेघगर्जन, आकाशीय बिजली और धूल भरी आंधियों जैसी घटनाएं हो रही हैं. येलो अलर्ट ऐसे मौसम में सतर्कता बरतने का संकेत देता है, हालांकि इसमें भारी बारिश या बड़े नुकसान की संभावना नहीं बताई गई है.
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यह चेतावनी मुख्य रूप से बीकानेर जिले और उसके आसपास के इलाकों के लिए जारी की गई है. हालांकि, राजस्थान के पश्चिमी और उत्तरी भागों में भी ऐसे मौसम की संभावना बनी हुई है.
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मेघगर्जन और बिजली चमकने के दौरान खुली जगहों, पेड़ों, मोबाइल टावरों या धातु की संरचनाओं से दूर रहें. खेतों में काम कर रहे किसानों को विशेष सतर्कता बरतनी चाहिए. दोपहिया वाहन चलाते समय सावधानी रखें. बच्चों और बुजुर्गों को घर के अंदर रखें.
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मौसम विभाग ने आगे जानकारी के लिए अपनी आधिकारिक वेबसाइट https://mausam.imd.gov.in/Bikaner/ पर विजिट करने की सलाह दी है.