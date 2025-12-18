Bikaner Weather Update: बीकानेर को भिगोने की तैयारी में बादल, बारिश को लेकर IMD ने जारी किया अलर्ट, पढ़ें वेदर अपडेट

Published: Dec 18, 2025, 10:29 AM IST | Updated: Dec 18, 2025, 10:29 AM IST
Bikaner Weather Update
अलर्ट जारी कर दिया गया है कि 18 से 20 दिसंबर के बीच कहीं-कहीं बादल छा सकते हैं और बूंदाबांदी या हल्की बारिश हो सकती है. लेकिन बारिश आने से पहले ही बर्फीली उत्तर दिशा की हवाएं अपना कहर बरपा रही हैं. जिले में घना कोहरा और कड़ाके की ठंड ने लोगों की जिंदगी मुश्किल कर रखी है.
सुबह के समय विजिबिलिटी इतनी कम हो जाती है कि सड़कों पर गाड़ियां रेंगती नजर आती हैं. कई जगहों पर तो 50-100 मीटर से आगे कुछ दिखाई ही नहीं देता. ट्रैफिक जाम होना आम बात हो गई है, और हादसों का डर हमेशा बना रहता है.