Bikaner Weather Update: बीकानेर को भिगोने की तैयारी में बादल, बारिश को लेकर IMD ने जारी किया अलर्ट, पढ़ें वेदर अपडेट

Bikaner Weather Update, 18 December: बीकानेर में इन दिनों सर्दी ने जोर पकड़ लिया है. मौसम विभाग के जयपुर केंद्र ने एक नए पश्चिमी विक्षोभ के असर से बीकानेर संभाग में हल्की बारिश की संभावना जताई है.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Published: Dec 18, 2025, 10:29 AM IST | Updated: Dec 18, 2025, 10:29 AM IST
Bikaner Weather Update

अलर्ट जारी कर दिया गया है कि 18 से 20 दिसंबर के बीच कहीं-कहीं बादल छा सकते हैं और बूंदाबांदी या हल्की बारिश हो सकती है. लेकिन बारिश आने से पहले ही बर्फीली उत्तर दिशा की हवाएं अपना कहर बरपा रही हैं. जिले में घना कोहरा और कड़ाके की ठंड ने लोगों की जिंदगी मुश्किल कर रखी है.
Bikaner Weather Update

सुबह के समय विजिबिलिटी इतनी कम हो जाती है कि सड़कों पर गाड़ियां रेंगती नजर आती हैं. कई जगहों पर तो 50-100 मीटर से आगे कुछ दिखाई ही नहीं देता. ट्रैफिक जाम होना आम बात हो गई है, और हादसों का डर हमेशा बना रहता है.