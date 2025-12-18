Bikaner Weather Update: बीकानेर को भिगोने की तैयारी में बादल, बारिश को लेकर IMD ने जारी किया अलर्ट, पढ़ें वेदर अपडेट

1/7

अलर्ट जारी कर दिया गया है कि 18 से 20 दिसंबर के बीच कहीं-कहीं बादल छा सकते हैं और बूंदाबांदी या हल्की बारिश हो सकती है. लेकिन बारिश आने से पहले ही बर्फीली उत्तर दिशा की हवाएं अपना कहर बरपा रही हैं. जिले में घना कोहरा और कड़ाके की ठंड ने लोगों की जिंदगी मुश्किल कर रखी है.