Bikaner Weather Update: बीकानेर में अगले 3 घंटे भारी, तेज हवाओं के साथ बारिश की चेतावनी, रहें अलर्ट

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मौसम विभाग के अनुसार बीकानेर, श्रीगंगानगर और आसपास के इलाकों में अचानक मौसम बदल सकता है. इन क्षेत्रों में कहीं-कहीं हल्की बारिश होने के साथ आसमान में बिजली चमकने की संभावना जताई गई है. इसके अलावा 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का भी अनुमान है, जिससे मौसम का मिजाज अस्थायी रूप से बदल सकता है.