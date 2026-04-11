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Bikaner Weather Update: बीकानेर में अगले 3 घंटे भारी, तेज हवाओं के साथ बारिश की चेतावनी, रहें अलर्ट

Bikaner Weather Update: बीकानेर में अचानक मौसम बदलने के आसार हैं. IMD जयपुर के मुताबिक, आज हल्की बारिश, बिजली और तेज हवाएं लोगों के लिए परेशानी बढ़ा सकती हैं. आज प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में मौसम शुष्क रहेगा.
 

Sandhya Yadav
Edited BySandhya Yadav
Published:Apr 11, 2026, 08:47 AM IST | Updated:Apr 11, 2026, 08:47 AM IST
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Bikaner Weather Update: बीकानेर समेत उत्तर-पश्चिम राजस्थान के जिलों के लिए मौसम को लेकर ताजा अलर्ट जारी किया गया है. भारतीय मौसम विभाग के जयपुर स्थित मौसम विज्ञान केंद्र ने 11 अप्रैल 2026 को सुबह 7 बजे नाउकास्ट वार्निंग (तत्काल चेतावनी) जारी की है, जो अगले तीन घंटों के लिए प्रभावी रहेगी.
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मौसम विभाग के अनुसार बीकानेर, श्रीगंगानगर और आसपास के इलाकों में अचानक मौसम बदल सकता है. इन क्षेत्रों में कहीं-कहीं हल्की बारिश होने के साथ आसमान में बिजली चमकने की संभावना जताई गई है. इसके अलावा 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का भी अनुमान है, जिससे मौसम का मिजाज अस्थायी रूप से बदल सकता है.