/वन्दे मातरम् विवाद पर BJP का हल्लाबोल, बाड़मेर से बीकानेर-जोधपुर तक मशाल जुलूस और पुतला दहन

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Vande Mataram Controversy Barmer राष्ट्रगान के कथित अपमान को लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने रविवार को देशभर में विरोध प्रदर्शन किया. कांग्रेस के दिल्ली स्थित केंद्रीय कार्यालय में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर वन्दे मातरम् के गायन को लेकर उठे विवाद की आंच अब बाड़मेर तक पहुंच गई है. भारतीय जनता पार्टी बाड़मेर की ओर से रविवार को कांग्रेस कार्यालय का घेराव कर विरोध प्रदर्शन किया गया. इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस और सोनिया गांधी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की तथा सोनिया गांधी का पुतला फूंका. प्रदर्शन का नेतृत्व बीजेपी जिलाध्यक्ष अनंत विश्नोई ने किया. कार्यकर्ताओं ने वन्दे मातरम् के कथित अपमान को लेकर कांग्रेस से सार्वजनिक स्पष्टीकरण और माफी की मांग की. बीजेपी नेताओं ने कहा कि राष्ट्रीय गीत देश के स्वतंत्रता संग्राम और राष्ट्रभावना से जुड़ा हुआ है. ऐसे में इसके गायन के दौरान किसी भी तरह की आपत्ति या व्यवधान स्वीकार नहीं किया जा सकता. यह विवाद 15 अगस्त को नई दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय में आयोजित स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम के दौरान सामने आए एक वीडियो के बाद शुरू हुआ. वीडियो में सोनिया गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के बीच वन्दे मातरम् के पूर्ण गायन के दौरान बातचीत और इशारे दिखाई देने पर बीजेपी नेताओं ने इसे राष्ट्रीय गीत के अपमान से जोड़ते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा. बाड़मेर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कहा कि वन्दे मातरम् के सम्मान के मुद्दे पर पार्टी का विरोध जारी रहेगा.