/वन्दे मातरम् विवाद पर BJP का हल्लाबोल, बाड़मेर से बीकानेर-जोधपुर तक मशाल जुलूस और पुतला दहन

Vande Mataram Controversy: वन्दे मातरम् के कथित अपमान को लेकर राजस्थान BJP ने कांग्रेस के खिलाफ कई जिलों में विरोध प्रदर्शन किया. बाड़मेर, बीकानेर, बूंदी, जोधपुर, अजमेर और करौली में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस कार्यालयों के बाहर प्रदर्शन, नारेबाजी, पुतला दहन और मशाल जुलूस निकाले.
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Vande Mataram Controversy Barmer
राष्ट्रगान के कथित अपमान को लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने रविवार को देशभर में विरोध प्रदर्शन किया. कांग्रेस के दिल्ली स्थित केंद्रीय कार्यालय में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर वन्दे मातरम् के गायन को लेकर उठे विवाद की आंच अब बाड़मेर तक पहुंच गई है. भारतीय जनता पार्टी बाड़मेर की ओर से रविवार को कांग्रेस कार्यालय का घेराव कर विरोध प्रदर्शन किया गया. इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस और सोनिया गांधी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की तथा सोनिया गांधी का पुतला फूंका. प्रदर्शन का नेतृत्व बीजेपी जिलाध्यक्ष अनंत विश्नोई ने किया. कार्यकर्ताओं ने वन्दे मातरम् के कथित अपमान को लेकर कांग्रेस से सार्वजनिक स्पष्टीकरण और माफी की मांग की. बीजेपी नेताओं ने कहा कि राष्ट्रीय गीत देश के स्वतंत्रता संग्राम और राष्ट्रभावना से जुड़ा हुआ है. ऐसे में इसके गायन के दौरान किसी भी तरह की आपत्ति या व्यवधान स्वीकार नहीं किया जा सकता. यह विवाद 15 अगस्त को नई दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय में आयोजित स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम के दौरान सामने आए एक वीडियो के बाद शुरू हुआ. वीडियो में सोनिया गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के बीच वन्दे मातरम् के पूर्ण गायन के दौरान बातचीत और इशारे दिखाई देने पर बीजेपी नेताओं ने इसे राष्ट्रीय गीत के अपमान से जोड़ते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा. बाड़मेर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कहा कि वन्दे मातरम् के सम्मान के मुद्दे पर पार्टी का विरोध जारी रहेगा.
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Gajendra Singh Shekhawat
केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने वन्दे मातरम् को लेकर कांग्रेस पर तीखा हमला बोला. जोधपुर स्थित अपने निवास पर मीडिया से बातचीत में शेखावत ने कहा कि कांग्रेस ने तुष्टीकरण की राजनीति के चलते वन्दे मातरम् को दो हिस्सों में विभाजित किया. उन्होंने इसे दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय बताया. शेखावत ने कहा कि वन्दे मातरम् केवल एक गीत नहीं, बल्कि देश के स्वतंत्रता आंदोलन की प्रेरणा का प्रमुख स्रोत रहा है. इसने लाखों लोगों को आजादी के आंदोलन में शामिल होने और देश के लिए बलिदान देने की प्रेरणा दी. अलग-अलग स्थानों पर चल रहे स्वतंत्रता आंदोलनों को एकता के सूत्र में पिरोने में भी वन्दे मातरम् की महत्वपूर्ण भूमिका रही. केंद्रीय मंत्री ने आरोप लगाया कि संविधान सभा के निर्णय के बावजूद कांग्रेस ने मन से कभी वन्दे मातरम् को उचित सम्मान नहीं दिया. वन्दे मातरम् का विभाजन देश के विभाजन का मार्ग प्रशस्त करने वाला साबित हुआ. संसद द्वारा कानून पारित किए जाने के बाद इससे जुड़े कृत्यों को उन्होंने कानूनी रूप से भी गंभीर विषय बताया.
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Vande Mataram Controversy Bikaner
बीकानेर में राष्ट्रगीत वन्दे मातरम् को लेकर कथित अपमानजनक मामले के विरोध में निकला बीजेपी युवा मोर्चा का मशाल जुलूस उस वक्त हंगामे में बदल गया, जब कार्यकर्ता गांधी चौक से मशाल लेकर शहर कांग्रेस कार्यालय के बाहर पहुंच गए. कांग्रेस कार्यालय के बाहर बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ता आमने-सामने आ गए और दोनों पक्षों की ओर से जमकर नारेबाजी और विरोध प्रदर्शन हुआ. मशाल जुलूस के कांग्रेस कार्यालय पहुंचते ही माहौल तनावपूर्ण हो गया. दोनों दलों के कार्यकर्ताओं के बीच तीखी नोकझोंक और विरोध देखने को मिला. स्थिति को देखते हुए पुलिस प्रशासन पहले से ही अलर्ट नजर आया और मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया. बीजेपी युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं का कहना था कि वन्दे मातरम् को लेकर कथित तौर पर किए गए. अपमान के खिलाफ यह विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है. वहीं कांग्रेस कार्यालय के बाहर दोनों पक्षों के आमने-सामने आने से कुछ देर के लिए हंगामे की स्थिति बनी रही. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए मोर्चा संभाला. फिलहाल पुलिस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए है. विरोध प्रदर्शन के चलते कांग्रेस कार्यालय के आसपास माहौल काफी गर्म रहा.
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Vande Mataram Controversy Bundi
बूंदी में भाजपा युवा मोर्चा ने चौगान दरवाजा और इंद्रा मार्केट पर विरोध प्रदर्शन किया. कांग्रेस द्वारा वन्दे मातरम् के कथित अपमान के विरोध में कार्यकर्ताओं ने आक्रोश जताया. प्रदर्शन के दौरान नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का पुतला जलाकर विरोध दर्ज कराया गया. भाजपा युवा मोर्चा के पदाधिकारी और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता प्रदर्शन में शामिल हुए. इस दौरान भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष कुंज बिहारी बीलिया, भाजपा नेता ओम धगाल, पूर्व पार्षद पेंशु सिंह और रक्तबीर राजेश खटीक सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे. प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस के खिलाफ नारेबाजी भी की गई.
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Vande Mataram Controversy Jodhpur
कांग्रेस द्वारा वन्दे मातरम् के कथित अपमान का विवाद जोधपुर में भी देखने को मिला. जोधपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस कार्यालय के बाहर जमकर प्रदर्शन किया. प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने वन्दे मातरम् और जय श्रीराम के नारे लगाए. कुछ कार्यकर्ता हाथों में मशाल लेकर भी कांग्रेस कार्यालय पहुंचे. प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस प्रशासन पहले से ही अलर्ट रहा और कांग्रेस कार्यालय के बाहर भारी पुलिस जाब्ता तैनात किया गया. बीजेपी जोधपुर देहात जिला अध्यक्ष त्रिभुवन सिंह भाटी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी लगातार देश का अपमान कर रही है. उन्होंने कहा कि 15 अगस्त के दिन कांग्रेस के राष्ट्रीय कार्यालय में राष्ट्रगान को जिस तरह लिया गया, वह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है. इसी के विरोध में देशभर में बीजेपी कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं.
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Vande Mataram Controversy Ajmer
राष्ट्रगीत वन्दे मातरम् के अपमान का आरोप लगाते हुए भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के खिलाफ अजमेर में भी मोर्चा खोल दिया. अजमेर में भी भाजपा कार्यकर्ताओं ने अनेक पदाधिकारी और नेताओं की मौजूदगी में कांग्रेस पर आरोपों की बौछार लगा दी. केंद्रीय मंत्री भागीरथ चौधरी, देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष ओम प्रकाश बढ़ाना सहित अनेक वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में गुस्साए भाजपा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस का पुतला फूंका और नाराजगी दर्ज कराई. वहीं इससे पूर्व कैंडल मार्च निकालकर भी भाजपा ने अपना विरोध दर्ज करवाया. जिला अध्यक्ष रमेश सोनी ने कहा की राष्ट्रगीत के अपमान ने कांग्रेस के दोहरे चरित्र को उजागर कर दिया है और उनके खिलाफ कानून के दायरे में कार्रवाई की जानी चाहिए.
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Vande Mataram Controversy Karauli
कांग्रेस मुख्यालय में राष्ट्रगीत वन्दे मातरम् गायन के दौरान नेताओं के कथित व्यवहार के विरोध में भाजपा कार्यकर्ताओं ने करौली में मशाल जुलूस निकाला. जिला मुख्यालय पर निकले जुलूस के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी का पुतला दहन किया. भाजपा कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रगीत और राष्ट्रीय प्रतीकों के सम्मान को लेकर नारेबाजी की. भाजपा जिला महामंत्री सुरेश शुक्ला ने कहा कि राष्ट्रगीत और राष्ट्र के सम्मान से किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा. उन्होंने राजनीतिक दलों और नेताओं से राष्ट्रीय प्रतीकों के प्रति सम्मान बनाए रखने की अपील की.