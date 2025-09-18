राजस्थान के इस जिले में हैं देश का एकमात्र ब्रह्मा मंदिर, जानें क्यों ख़ास है इसकी वजह

राजस्थान के पुष्कर जिले में स्थित ब्रह्मा मंदिर भारत का एकमात्र प्रमुख मंदिर है, जो भगवान ब्रह्मा को समर्पित है, जिन्हें हिंदू धर्म में सृष्टि के रचयिता के रूप में पूजा जाता है. यह मंदिर अजमेर जिले के पुष्कर शहर में अरावली पहाड़ियों की गोद में बसा है और अपनी अनूठी ऐतिहासिक, धार्मिक और सांस्कृतिक विशेषताओं के लिए प्रसिद्ध है. 14वीं शताब्दी में निर्मित इस मंदिर का गर्भगृह लाल और सफेद संगमरमर से बना है, जो इसे आर्किटेक्चरल सुंदरता प्रदान करता है.