Zee Rajasthan
mobile app

राजस्थान के इस जिले में हैं देश का एकमात्र ब्रह्मा मंदिर, जानें क्यों ख़ास है इसकी वजह

Brahma Temple: पुष्कर, राजस्थान में स्थित ब्रह्मा मंदिर भारत का एकमात्र प्रमुख मंदिर है, जो सृष्टिकर्ता भगवान ब्रह्मा को समर्पित है. अरावली पहाड़ियों में बसा यह 14वीं शताब्दी का मंदिर, लाल-सफेद संगमरमर से बना, ऐतिहासिक व धार्मिक महत्व का केंद्र है.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Published: Sep 18, 2025, 08:54 AM IST | Updated: Sep 18, 2025, 08:54 AM IST
1/7

Brahma Temple

Brahma Temple1/7
राजस्थान के पुष्कर जिले में स्थित ब्रह्मा मंदिर भारत का एकमात्र प्रमुख मंदिर है, जो भगवान ब्रह्मा को समर्पित है, जिन्हें हिंदू धर्म में सृष्टि के रचयिता के रूप में पूजा जाता है. यह मंदिर अजमेर जिले के पुष्कर शहर में अरावली पहाड़ियों की गोद में बसा है और अपनी अनूठी ऐतिहासिक, धार्मिक और सांस्कृतिक विशेषताओं के लिए प्रसिद्ध है. 14वीं शताब्दी में निर्मित इस मंदिर का गर्भगृह लाल और सफेद संगमरमर से बना है, जो इसे आर्किटेक्चरल सुंदरता प्रदान करता है.
2/7

Brahma Temple

Brahma Temple2/7
ब्रह्मा मंदिर की खासियत यह है कि यह विश्व में ब्रह्मा को समर्पित एकमात्र प्रमुख मंदिर है, जहां उनकी चार भुजाओं वाली मूर्ति स्थापित है, जो कमल, वेद, माला और रुद्राक्ष धारण किए हुए हैं.