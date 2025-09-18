राजस्थान के इस जिले में हैं देश का एकमात्र ब्रह्मा मंदिर, जानें क्यों ख़ास है इसकी वजह

राजस्थान के इस जिले में हैं देश का एकमात्र ब्रह्मा मंदिर, जानें क्यों ख़ास है इसकी वजह
Brahma Temple: पुष्कर, राजस्थान में स्थित ब्रह्मा मंदिर भारत का एकमात्र प्रमुख मंदिर है, जो सृष्टिकर्ता भगवान ब्रह्मा को समर्पित है. अरावली पहाड़ियों में बसा यह 14वीं शताब्दी का मंदिर, लाल-सफेद संगमरमर से बना, ऐतिहासिक व धार्मिक महत्व का केंद्र है.
Published: Sep 18, 2025, 08:54 AM IST | Updated: Sep 18, 2025, 08:54 AM IST
Brahma Temple
राजस्थान के पुष्कर जिले में स्थित ब्रह्मा मंदिर भारत का एकमात्र प्रमुख मंदिर है, जो भगवान ब्रह्मा को समर्पित है, जिन्हें हिंदू धर्म में सृष्टि के रचयिता के रूप में पूजा जाता है. यह मंदिर अजमेर जिले के पुष्कर शहर में अरावली पहाड़ियों की गोद में बसा है और अपनी अनूठी ऐतिहासिक, धार्मिक और सांस्कृतिक विशेषताओं के लिए प्रसिद्ध है. 14वीं शताब्दी में निर्मित इस मंदिर का गर्भगृह लाल और सफेद संगमरमर से बना है, जो इसे आर्किटेक्चरल सुंदरता प्रदान करता है.
ब्रह्मा मंदिर की खासियत यह है कि यह विश्व में ब्रह्मा को समर्पित एकमात्र प्रमुख मंदिर है, जहां उनकी चार भुजाओं वाली मूर्ति स्थापित है, जो कमल, वेद, माला और रुद्राक्ष धारण किए हुए हैं.