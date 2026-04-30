/खैरथल में डोली की जगह उठी अर्थी, मातम में बदली खुशियां, 7 फेरे लेने से पहले दुल्हन की मौत

Khairthal News: खैरथल जिले में एक परिवार की खुशियां पलक झपकते ही मातम में बदल गईं. शादी की तैयारियां जोरों पर थीं, लेकिन शादी से महज एक दिन पहले दुल्हन की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. जिस घर में कल तक शादी के गीत गूंज रहे थे, आज वहां चीख-पुकार और रोने की आवाजें सुनाई दे रही हैं.
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मंगलवार शाम को लक्ष्मी के घर हल्दी की रस्म चल रही थी. दुल्हन लक्ष्मी पूरे उत्साह के साथ अपनी बहनों के साथ डांस कर रही थी. वह खुद भी झूम रही थी और हर कोई उसकी इस खुशी को देखकर मुस्कुरा रहा था. कुछ ही देर बाद मेहंदी लगाने की रस्म होनी थी. तभी अचानक लक्ष्मी की तबीयत बिगड़ गई. परिजन तुरंत उसे अस्पताल ले गए, लेकिन अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.
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मंगलवार को लक्ष्मी की हल्दी हो रही थी और बुधवार 29 अप्रैल को बारात आनी थी. आज उसके फेरे पूरे होने थे, लेकिन खुशियों की जगह अब मातम छाया हुआ है. डोली की जगह लक्ष्मी की अर्थी निकली. पूरा परिवार सदमे में है.
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लक्ष्मी के पिता कमलेश ने बताया कि मंगलवार शाम तक उनकी बेटी पूरी तरह स्वस्थ और खुश थी. वह पूरे परिवार के साथ हल्दी की रस्म में शामिल होकर खूब नाच-गाकर मस्ती कर रही थी. अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई और कुछ ही देर में सब कुछ खत्म हो गया. परिवार इस घटना से अभी भी उबर नहीं पाया है.परिजनों का कहना है कि लक्ष्मी को हार्ट अटैक पड़ने की आशंका है. हालांकि मौत का सही कारण अभी स्पष्ट नहीं हो सका है.
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मृतका लक्ष्मी का पोस्टमार्टम करवाया गया है. रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की असली वजह सामने आएगी. पुलिस ने भी मामले की जांच शुरू कर दी है. स्थानीय लोगों का कहना है कि 22-23 वर्षीय लक्ष्मी पूरी तरह स्वस्थ थी. इतनी अचानक मौत ने पूरे इलाके को सदमे में डाल दिया है.
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लक्ष्मी के घर में शादी की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी थीं. मेहंदी, हल्दी, बारात और रिसेप्शन की सारी व्यवस्थाएं कर ली गई थीं. लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था. जिस कमरे में लक्ष्मी मेहंदी लगवाने वाली थी, उसी घर में अब उसके शोक में सन्नाटा पसरा हुआ है.परिवार के सदस्यों ने बताया कि लक्ष्मी बहुत खुशमिजाज और हंसमुख लड़की थी. शादी से कुछ घंटे पहले तक वह अपने सपनों की शादी के बारे में बात कर रही थी.