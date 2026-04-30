/खैरथल में डोली की जगह उठी अर्थी, मातम में बदली खुशियां, 7 फेरे लेने से पहले दुल्हन की मौत

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लक्ष्मी के पिता कमलेश ने बताया कि मंगलवार शाम तक उनकी बेटी पूरी तरह स्वस्थ और खुश थी. वह पूरे परिवार के साथ हल्दी की रस्म में शामिल होकर खूब नाच-गाकर मस्ती कर रही थी. अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई और कुछ ही देर में सब कुछ खत्म हो गया. परिवार इस घटना से अभी भी उबर नहीं पाया है.परिजनों का कहना है कि लक्ष्मी को हार्ट अटैक पड़ने की आशंका है. हालांकि मौत का सही कारण अभी स्पष्ट नहीं हो सका है.