Union Budget 2026: यूनियन बजट की तरफ आंखें फाड़कर देख रहा राजस्थान, मिला तो तरक्की देख चौंक जाएंगे लोग

Published: Feb 01, 2026, 11:24 AM IST | Updated: Feb 01, 2026, 11:24 AM IST
Union Budget 2026
राज्य सरकार और विशेषज्ञों की मुख्य मांगें जल संरक्षण, इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी और पर्यटन से जुड़ी हैं. हाल ही में केंद्र और राज्य के बीच ईआरसीपी (पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना) पर एमओयू होने के बाद इस बजट में बड़े फंड आवंटन की संभावना है. आइए जानते हैं राजस्थान से जुड़ी प्रमुख अपेक्षाएं.
1. पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ERCP) – सबसे बड़ी उम्मीद
यह राजस्थान का सबसे प्रतीक्षित प्रोजेक्ट है, जिसे रामजल सेतु लिंक प्रोजेक्ट (संशोधित PKC-ERCP) के नाम से भी जाना जाता है. परियोजना 13-21 जिलों (जैसे झालावाड़, बारां, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, दौसा, अलवर, जयपुर आदि) में पीने के पानी और सिंचाई की समस्या का स्थायी समाधान देगी.