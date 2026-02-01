Zee Rajasthan
mobile app

Union Budget 2026: यूनियन बजट की तरफ आंखें फाड़कर देख रहा राजस्थान, मिला तो तरक्की देख चौंक जाएंगे लोग

Union Budget 2026: आज 1 फरवरी 2026 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश यूनियन बजट 2026-27 में राजस्थान के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाओं की उम्मीदें बंधी हुई हैं. 

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Published: Feb 01, 2026, 11:24 AM IST | Updated: Feb 01, 2026, 11:24 AM IST
1/7

Union Budget 2026

Union Budget 20261/7
राज्य सरकार और विशेषज्ञों की मुख्य मांगें जल संरक्षण, इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी और पर्यटन से जुड़ी हैं. हाल ही में केंद्र और राज्य के बीच ईआरसीपी (पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना) पर एमओयू होने के बाद इस बजट में बड़े फंड आवंटन की संभावना है. आइए जानते हैं राजस्थान से जुड़ी प्रमुख अपेक्षाएं.
2/7

1. पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ERCP) – सबसे बड़ी उम्मीद

1. पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ERCP) – सबसे बड़ी उम्मीद2/7
यह राजस्थान का सबसे प्रतीक्षित प्रोजेक्ट है, जिसे रामजल सेतु लिंक प्रोजेक्ट (संशोधित PKC-ERCP) के नाम से भी जाना जाता है. परियोजना 13-21 जिलों (जैसे झालावाड़, बारां, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, दौसा, अलवर, जयपुर आदि) में पीने के पानी और सिंचाई की समस्या का स्थायी समाधान देगी.