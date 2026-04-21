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छाछ पीने से क्यों तरोताजा महसूस करते हैं आप? जानें ये 5 बड़ी बातें

Edited byAman SinghReported byAman Singh
Published: Apr 21, 2026, 04:13 PM|Updated: Apr 21, 2026, 04:13 PM

Buttermilk Benefits Summer: राजस्थान के भीषण गर्मी में जब तापमान 40-45 डिग्री तक पहुंच जाता है, तब शरीर को ठंडा और हाइड्रेट रखना बेहद जरूरी हो जाता है. ऐसे में पारंपरिक देसी ड्रिंक छाछ एक प्राकृतिक “कूलिंग ड्रिंक” के रूप में काम करती है.

Buttermilk Benefits Summer1/6
राजस्थान के भीषण गर्मी में जब तापमान 40-45 डिग्री तक पहुंच जाता है, तब शरीर को ठंडा और हाइड्रेट रखना बेहद जरूरी हो जाता है. ऐसे में पारंपरिक देसी ड्रिंक छाछ एक प्राकृतिक “कूलिंग ड्रिंक” के रूप में काम करती है. यह सिर्फ एक पेय नहीं, बल्कि कई पोषक तत्वों का ऐसा कॉम्बिनेशन है, जो शरीर को तुरंत राहत देता है.
हाइड्रेशन का बेहतरीन स्रोत2/6
छाछ में पानी की मात्रा अधिक होती है, जो शरीर में तरल की कमी को तेजी से पूरा करती है और डिहाइड्रेशन से बचाती है.
इलेक्ट्रोलाइट्स का संतुलन3/6
इसमें मौजूद नमक और पोटैशियम शरीर में इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बनाए रखते हैं. पसीने से निकलने वाले सोडियम की कमी को पूरा कर यह लू से बचाने में मदद करती है.
प्रोबायोटिक्स से बेहतर पाचन4/6
दही से बनने के कारण छाछ में लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होते हैं, जो पाचन तंत्र को मजबूत बनाते हैं और गर्मी में होने वाली पेट की समस्याओं को कम करते हैं.
नेचुरल कूलिंग इफेक्ट5/6
आयुर्वेद के अनुसार, छाछ की तासीर ठंडी होती है, जो शरीर की अंदरूनी गर्मी को कम कर ठंडक पहुंचाती है.
मसालों का अतिरिक्त फायदा6/6
छाछ में डाले जाने वाले जीरा, पुदीना और काला नमक गैस, अपच और गर्मी से होने वाली बेचैनी को दूर करते हैं और इसे और ज्यादा रिफ्रेशिंग बनाते हैं.
Tags:
Buttermilk Benefits Summer
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