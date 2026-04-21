/छाछ पीने से क्यों तरोताजा महसूस करते हैं आप? जानें ये 5 बड़ी बातें

Buttermilk Benefits Summer: राजस्थान के भीषण गर्मी में जब तापमान 40-45 डिग्री तक पहुंच जाता है, तब शरीर को ठंडा और हाइड्रेट रखना बेहद जरूरी हो जाता है. ऐसे में पारंपरिक देसी ड्रिंक छाछ एक प्राकृतिक “कूलिंग ड्रिंक” के रूप में काम करती है.
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राजस्थान के भीषण गर्मी में जब तापमान 40-45 डिग्री तक पहुंच जाता है, तब शरीर को ठंडा और हाइड्रेट रखना बेहद जरूरी हो जाता है. ऐसे में पारंपरिक देसी ड्रिंक छाछ एक प्राकृतिक “कूलिंग ड्रिंक” के रूप में काम करती है. यह सिर्फ एक पेय नहीं, बल्कि कई पोषक तत्वों का ऐसा कॉम्बिनेशन है, जो शरीर को तुरंत राहत देता है.
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छाछ में पानी की मात्रा अधिक होती है, जो शरीर में तरल की कमी को तेजी से पूरा करती है और डिहाइड्रेशन से बचाती है.
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इसमें मौजूद नमक और पोटैशियम शरीर में इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बनाए रखते हैं. पसीने से निकलने वाले सोडियम की कमी को पूरा कर यह लू से बचाने में मदद करती है.
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दही से बनने के कारण छाछ में लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होते हैं, जो पाचन तंत्र को मजबूत बनाते हैं और गर्मी में होने वाली पेट की समस्याओं को कम करते हैं.
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आयुर्वेद के अनुसार, छाछ की तासीर ठंडी होती है, जो शरीर की अंदरूनी गर्मी को कम कर ठंडक पहुंचाती है.
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छाछ में डाले जाने वाले जीरा, पुदीना और काला नमक गैस, अपच और गर्मी से होने वाली बेचैनी को दूर करते हैं और इसे और ज्यादा रिफ्रेशिंग बनाते हैं.