/छाछ पीने से क्यों तरोताजा महसूस करते हैं आप? जानें ये 5 बड़ी बातें

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राजस्थान के भीषण गर्मी में जब तापमान 40-45 डिग्री तक पहुंच जाता है, तब शरीर को ठंडा और हाइड्रेट रखना बेहद जरूरी हो जाता है. ऐसे में पारंपरिक देसी ड्रिंक छाछ एक प्राकृतिक “कूलिंग ड्रिंक” के रूप में काम करती है. यह सिर्फ एक पेय नहीं, बल्कि कई पोषक तत्वों का ऐसा कॉम्बिनेशन है, जो शरीर को तुरंत राहत देता है.