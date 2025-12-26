नए साल पर ट्रेंड से हटकर प्लान बनाइए, बीकानेर में समय बिताइए! जानें क्यों है बेस्ट ऑप्शन

Bikaner Tourist Places: राजस्थान वैसे तो अपनी शाही विरासत, किलों और रंगीन संस्कृति के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है. यहां घूमने के लिए एक से बढ़कर एक पर्यटन स्थल मौजूद हैं. आमतौर पर जब भी राजस्थान घूमने की बात आती है, तो सबसे पहले जैसलमेर, उदयपुर और जयपुर जैसे नाम लोगों की जुबान पर आते हैं. नए साल, छुट्टियों या वीकेंड के दौरान इन शहरों में हर बार की तरह इस बार भी भारी भीड़ जुटने वाली है. ऐसे में अगर आप भीड़-भाड़ से दूर शांति और सुकून की तलाश में हैं, तो आपके लिए बीकानेर एक बेहतरीन विकल्प साबित हो सकता है.

