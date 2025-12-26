Zee Rajasthan
नए साल पर ट्रेंड से हटकर प्लान बनाइए, बीकानेर में समय बिताइए! जानें क्यों है बेस्ट ऑप्शन

Bikaner Tourist Places: राजस्थान वैसे तो अपनी शाही विरासत, किलों और रंगीन संस्कृति के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है. यहां घूमने के लिए एक से बढ़कर एक पर्यटन स्थल मौजूद हैं. आमतौर पर जब भी राजस्थान घूमने की बात आती है, तो सबसे पहले जैसलमेर, उदयपुर और जयपुर जैसे नाम लोगों की जुबान पर आते हैं. नए साल, छुट्टियों या वीकेंड के दौरान इन शहरों में हर बार की तरह इस बार भी भारी भीड़ जुटने वाली है. ऐसे में अगर आप भीड़-भाड़ से दूर शांति और सुकून की तलाश में हैं, तो आपके लिए बीकानेर एक बेहतरीन विकल्प साबित हो सकता है.
 

Published: Dec 26, 2025, 02:23 PM IST | Updated: Dec 26, 2025, 02:23 PM IST
Bikaner Tourist Places: बीकानेर राजस्थान का ऐसा शहर है, जहां आपको इतिहास, संस्कृति और मरुस्थलीय सौंदर्य का अनोखा संगम देखने को मिलता है. यहां की खास बात यह है कि यह शहर अब भी बड़े पर्यटन केंद्रों की तरह अत्यधिक भीड़भाड़ वाला नहीं है, जिससे आप आराम से परिवार और दोस्तों के साथ क्वालिटी टाइम बिता सकते हैं. बीकानेर का शांत माहौल और खुला आसमान मन को सुकून देने वाला अनुभव कराता है.
बीकानेर की पहचान यहां के ऐतिहासिक किलों और महलों से भी है. जूनागढ़ किला शहर का सबसे प्रमुख आकर्षण माना जाता है. यह किला अपनी भव्य वास्तुकला, नक्काशीदार दीवारों और शानदार महलों के लिए प्रसिद्ध है. इसके अलावा लालगढ़ पैलेस भी देखने लायक जगहों में शामिल है, जहां राजसी जीवनशैली की झलक साफ नजर आती है. इतिहास प्रेमियों के लिए बीकानेर किसी खजाने से कम नहीं है.