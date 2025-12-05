कम बजट में चाहिए लेटेस्ट स्टाइल के सर्दियों के कपड़े? राजस्थान के ये बाजार खरीददारी के लिए हैं बेस्ट

सर्दी के मौसम में अक्सर लोग खरीदारी के लिए महंगे मॉल्स का रुख करते हैं, लेकिन यदि आप ट्रेंडी और शानदार लुक के साथ-साथ अपनी जेब का भी ध्यान रखना चाहते हैं, तो राजस्थान के जोधपुर के स्थानीय बाज़ार आपके लिए सबसे बेस्ट डेस्टिनेशन हैं.