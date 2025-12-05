Zee Rajasthan
कम बजट में चाहिए लेटेस्ट स्टाइल के सर्दियों के कपड़े? राजस्थान के ये बाजार खरीददारी के लिए हैं बेस्ट

Rajastha Winter Cheap Market: जोधपुर में सस्ते और ट्रेंडी कपड़ों के लिए घंटाघर और नई सड़क बेस्ट हैं. सरोजनी नगर मार्केट थोक रेट देता है. मोची बाज़ार में प्रामाणिक जूतियां मिलती हैं. इन बाज़ारों में मोलभाव करके अच्छी डील पाई जा सकती है.

Dec 05, 2025
सर्दी के मौसम में अक्सर लोग खरीदारी के लिए महंगे मॉल्स का रुख करते हैं, लेकिन यदि आप ट्रेंडी और शानदार लुक के साथ-साथ अपनी जेब का भी ध्यान रखना चाहते हैं, तो राजस्थान के जोधपुर के स्थानीय बाज़ार आपके लिए सबसे बेस्ट डेस्टिनेशन हैं.
जोधपुर में कुछ ऐसे बाज़ार हैं, जहां आप पारंपरिक राजस्थानी कपड़ों से लेकर चमड़े के सामान तक की खरीदारी बहुत ही सस्ते दामों पर कर सकते हैं.