जयपुर में बारिश में भी बिखरी छठ की छठा, डिप्टी CM दीया कुमारी ने विद्याधर नगर पहुंच सूर्य को दिया अर्घ्य

Chhath Puja 2025: राजस्थान में बारिश में भी छठ पूजा की धूम देखने को मिल रही है. ऐसे में  उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी विद्याधर नगर पहुंची और उन्होंने श्रद्धालुओं के साथ छठ की पूजा-अर्चना की और सूर्य को अर्घ्य दिया. 

Published: Oct 27, 2025, 08:38 PM IST | Updated: Oct 27, 2025, 08:38 PM IST
विद्याधर नगर विधानसभा क्षेत्र के वार्ड 5 स्थित सूर्य नगर, जेडीए कॉलोनी और गौतम विहार कॉलोनी में लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा का आयोजन किया गया. इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी श्रद्धालुओं के साथ पूजा-अर्चना की और उन्हें शुभकामनाएं दीं. दीया कुमारी ने कहा कि छठ पर्व हमारी सनातन संस्कृति, सूर्य उपासना, आस्था, अनुशासन और प्रकृति के प्रति श्रद्धा का अद्भुत प्रतीक है. इस अवसर पर श्रद्धालुओं की भक्ति और उत्साह ने पूरे वातावरण को भक्तिमय बना दिया है. मैं भगवान सूर्य देव से प्रार्थना करती हूं कि वे सभी के जीवन में सुख, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य एवं प्रकाश का संचार करें. दिया कुमारी ने कहा कि, “आप लोगों ने विधानसभा चुनाव में मुझे जीत दिलाई थी, अब मैं चाहती हूं कि बिहार चुनाव में भी एनडीए के प्रत्याशियों को वोट देकर सरकार बनाएं.
आमेर क्षेत्र में छठ पूजा का पर्व बड़े हर्षोल्लास और श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है. प्रसिद्ध आमेर किले के पास स्थित ऐतिहासिक माओटा झील के तट पर श्रद्धालु बड़ी संख्या में एकत्रित होकर सूर्य अष्टमी एवं छठ पर्व के अवसर पर सूर्यदेव और छठी मइया की आराधना कर रहे हैं. सुबह और शाम के समय घाटों पर महिलाओं ने पारंपरिक वेशभूषा में पूजा-अर्चना कर सूर्यदेव को अर्घ्य अर्पित किया. झील किनारे दीपों की रोशनी और भक्ति गीतों से वातावरण श्रद्धा-भाव से गूंज उठा.