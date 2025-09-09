शिक्षा के मंदिर में बाल श्रम की वारदात कैमरे में कैद, देखें फोटोज

Published: Sep 09, 2025, 03:52 PM IST | Updated: Sep 09, 2025, 03:52 PM IST
1/7
Viral Video
1/7
राजस्थान के धौलपुर जिले में मांगरोल क्षेत्र के पूंठ मनिया में स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय से एक बेहद शर्मनाक तस्वीर सामने आई है, जिसने स्कूल पर बड़े ही सवाल उठाए हैं. यहां के अध्यापकों पर आरोप है कि उन्होंने स्कूल के छोटे-छोटे मासूम बच्चों पर दबाव डालकर उनसे बाल श्रम करवाया.
2/7
Viral Video
2/7
मामला 1 सितंबर का बताया जा रहा है. फोटो में साफ दिख रहा है कि स्कूल के तीन छोटे बच्चों को लगभग एक किलोमीटर दूर से 20 किलो वजन का आटे का कट्टा लाने के लिए भेज दिया गया. अपनी उम्र और क्षमता से कहीं ज्यादा बोझ को ये मासूम बच्चे पैदल ही अपने सिर पर रखकर स्कूल तक लाने के लिए मजबूर हुए.