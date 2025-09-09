शिक्षा के मंदिर में बाल श्रम की वारदात कैमरे में कैद, देखें फोटोज

मामला 1 सितंबर का बताया जा रहा है. फोटो में साफ दिख रहा है कि स्कूल के तीन छोटे बच्चों को लगभग एक किलोमीटर दूर से 20 किलो वजन का आटे का कट्टा लाने के लिए भेज दिया गया. अपनी उम्र और क्षमता से कहीं ज्यादा बोझ को ये मासूम बच्चे पैदल ही अपने सिर पर रखकर स्कूल तक लाने के लिए मजबूर हुए.