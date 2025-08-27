Chittorgarh: गूगल मैप ने पहुंचाया मौत के रास्ते पर! वैन नदी में बही, 3 की मौत

वहीं, तेज बहाव वाली सोमी-उपरेड़ा पुलिया पर वैन उतरते ही गड्ढे में फंस गई और पानी के तेज बहाव में बह गई. हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि एक चार साल की बच्ची अब भी लापता है. मृतकों में शामिल हैं-चंदा पत्नी हेमराज, ममता पत्नी मदन, चार वर्षीय खुशी.