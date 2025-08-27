Zee Rajasthan
Chittorgarh: गूगल मैप ने पहुंचाया मौत के रास्ते पर! वैन नदी में बही, 3 की मौत

Chittorgarh News: चित्तौड़गढ़ जिले के राशमी थाना क्षेत्र इलाके में एक दर्दनाक हादसा हुआ, जिसमें एक परिवार के 9 लोग गूगल मैप के जरिए भीलवाड़ा से दर्शन करके आ रहे थे. वहीं, बनास नदी में वैन बह गई. 

Published: Aug 27, 2025, 14:25 IST | Updated: Aug 27, 2025, 14:25 IST
चित्तौड़गढ़ जिले के राशमी थाना क्षेत्र में मंगलवार देर रात दर्दनाक हादसा हो गया. भीलवाड़ा से दर्शन कर लौट रहे एक ही परिवार के नौ सदस्य, गूगल मैप के भरोसे ऐसे रास्ते पर पहुंच गए, जो तीन साल से बंद पड़ा था.
वहीं, तेज बहाव वाली सोमी-उपरेड़ा पुलिया पर वैन उतरते ही गड्ढे में फंस गई और पानी के तेज बहाव में बह गई. हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि एक चार साल की बच्ची अब भी लापता है. मृतकों में शामिल हैं-चंदा पत्नी हेमराज, ममता पत्नी मदन, चार वर्षीय खुशी.