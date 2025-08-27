Chittorgarh: गूगल मैप ने पहुंचाया मौत के रास्ते पर! वैन नदी में बही, 3 की मौत

Published: Aug 27, 2025, 14:25 IST | Updated: Aug 27, 2025, 14:25 IST
Chittorgarh News
चित्तौड़गढ़ जिले के राशमी थाना क्षेत्र में मंगलवार देर रात दर्दनाक हादसा हो गया. भीलवाड़ा से दर्शन कर लौट रहे एक ही परिवार के नौ सदस्य, गूगल मैप के भरोसे ऐसे रास्ते पर पहुंच गए, जो तीन साल से बंद पड़ा था.
Chittorgarh News
वहीं, तेज बहाव वाली सोमी-उपरेड़ा पुलिया पर वैन उतरते ही गड्ढे में फंस गई और पानी के तेज बहाव में बह गई. हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि एक चार साल की बच्ची अब भी लापता है. मृतकों में शामिल हैं-चंदा पत्नी हेमराज, ममता पत्नी मदन, चार वर्षीय खुशी.