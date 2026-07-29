/बारिश होते ही जन्नत बना मेनाल, एक बार जरूर देखने पहुंचे 150 फीट ऊंचे झरने का अद्भुत नजारा

Chittorgarh Menal Waterfall: झमाझम बारिश के बाद चित्तौड़गढ़ का प्रसिद्ध मेनाल झरना पूरे वेग से बहने लगा है. करीब 150 फीट ऊंचाई से गिरती जलधारा, हरी-भरी घाटी और प्राचीन मंदिरों का मनमोहक नजारा देखने पर्यटकों की भीड़ उमड़ रही है.
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Chittorgarh Menal Waterfall
Chittorgarh Menal Waterfall: राजस्थान में मानसून की झमाझम बारिश ने चित्तौड़गढ़ के प्रसिद्ध मेनाल झरने को फिर जीवंत कर दिया है. बेगूं उपखंड क्षेत्र में मंगलवार को हुई तेज बारिश के बाद करीब 150 फीट ऊंचाई से गिरने वाला मेनाल जलप्रपात पूरे वेग से बहने लगा. तेज बहाव के साथ चट्टानों से गिरती पानी की धार और आसपास की हरी-भरी घाटी का नजारा देखते ही बन रहा है. बारिश के बाद मेनाल और जोगणिया माता क्षेत्र में पर्यटकों की भीड़ उमड़ पड़ी है.
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Chittorgarh Menal Waterfall
गर्मी के दिनों में शांत नजर आने वाला मेनाल झरना मानसून में अपना रौद्र और रोमांचक रूप दिखाता है. अच्छी बारिश के बाद पहाड़ी क्षेत्र से पानी तेजी से नीचे उतरता है और करीब 150 फीट की ऊंचाई से गिरकर शानदार जलप्रपात का रूप ले लेता है. पानी की तेज आवाज और उठती फुहारें यहां पहुंचने वाले पर्यटकों को रोमांचित कर रही हैं.
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मेनाल झरने की ऊंचाई करीब 150 फीट बताई जाती है. ऊंची चट्टानों के बीच से नीचे गिरती जलधारा मानसून में सबसे ज्यादा आकर्षक दिखाई देती है. बारिश जितनी तेज होती है, झरने का बहाव उतना ही बढ़ जाता है. यही कारण है कि मानसून के दौरान मेनाल को देखने के लिए दूर-दराज से भी पर्यटक पहुंचते हैं.
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Chittorgarh मानसून की बारिश के बाद मेनाल घाटी का पूरा परिदृश्य बदल जाता है. सूखी पहाड़ियों पर हरियाली छा जाती है और चट्टानों के बीच बहता पानी पूरे इलाके की खूबसूरती बढ़ा देता है. बादलों से घिरा आसमान, हरी पहाड़ियां और झरने की सफेद जलधारा मिलकर ऐसा दृश्य बनाती हैं, जिसे देखने के लिए पर्यटक घंटों यहां रुकते हैं. Waterfall
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मेनाल सिर्फ प्राकृतिक खूबसूरती के लिए ही प्रसिद्ध नहीं है. यहां मौजूद प्राचीन शिव मंदिरों का समूह भी पर्यटकों के आकर्षण का बड़ा केंद्र है. महानालेश्वर मंदिर परिसर की स्थापत्य कला मेनाल को धार्मिक और ऐतिहासिक दृष्टि से भी खास बनाती है. यानी एक ही जगह पर पर्यटकों को झरना, हरियाली, घाटी और प्राचीन मंदिरों का अनोखा संगम देखने को मिलता है. मेनाल के साथ जोगणिया माता शक्तिपीठ क्षेत्र में भी बारिश के बाद प्राकृतिक सौंदर्य निखर आया है. बारिश के बाद आसपास की पहाड़ियों और घाटियों में हरियाली दिखाई देने लगी है. धार्मिक आस्था के साथ प्राकृतिक पर्यटन के लिए भी यह क्षेत्र लोगों को आकर्षित कर रहा है.
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झरने का खूबसूरत नजारा जितना रोमांचक है, तेज बारिश के दौरान यहां सावधानी बरतना भी उतना ही जरूरी है. पानी का बहाव अचानक बढ़ सकता है. ऐसे में पर्यटकों को झरने के बेहद करीब जाने, फिसलन भरी चट्टानों पर खड़े होने या तेज बहाव में उतरने से बचना चाहिए. सुरक्षित दूरी से ही झरने की खूबसूरती का आनंद लेना बेहतर है. अगर मानसून में राजस्थान में किसी ऐसी जगह जाने की योजना है जहां प्रकृति, रोमांच और इतिहास एक साथ देखने को मिले, तो चित्तौड़गढ़ का मेनाल झरना शानदार विकल्प है. बारिश के बाद 150 फीट ऊंचाई से पूरे वेग में गिरता जलप्रपात और हरी-भरी मेनाल घाटी इस जगह को मानसून में राजस्थान के खास पर्यटन स्थलों में शामिल कर देती है.