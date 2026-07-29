/बारिश होते ही जन्नत बना मेनाल, एक बार जरूर देखने पहुंचे 150 फीट ऊंचे झरने का अद्भुत नजारा

6 /6

Chittorgarh Menal Waterfall झरने का खूबसूरत नजारा जितना रोमांचक है, तेज बारिश के दौरान यहां सावधानी बरतना भी उतना ही जरूरी है. पानी का बहाव अचानक बढ़ सकता है. ऐसे में पर्यटकों को झरने के बेहद करीब जाने, फिसलन भरी चट्टानों पर खड़े होने या तेज बहाव में उतरने से बचना चाहिए. सुरक्षित दूरी से ही झरने की खूबसूरती का आनंद लेना बेहतर है. अगर मानसून में राजस्थान में किसी ऐसी जगह जाने की योजना है जहां प्रकृति, रोमांच और इतिहास एक साथ देखने को मिले, तो चित्तौड़गढ़ का मेनाल झरना शानदार विकल्प है. बारिश के बाद 150 फीट ऊंचाई से पूरे वेग में गिरता जलप्रपात और हरी-भरी मेनाल घाटी इस जगह को मानसून में राजस्थान के खास पर्यटन स्थलों में शामिल कर देती है.