चित्तौड़गढ़ में मौसम का ट्विस्ट! दिन में गर्मी रात में ठंड, जानें क्यों बढ़ा पारा

1/6

चित्तौड़गढ़ में मौसम लगातार करवट बदल रहा है, जिसके चलते अधिकतम और न्यूनतम तापमान में बड़ा अंतर दर्ज किया जा रहा है. जहां दिन में धूप की तपिश के कारण हल्की गर्मी का एहसास होता है और पारा 30°C के पार पहुंच गया है.