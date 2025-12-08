Zee Rajasthan
चित्तौड़गढ़ में मौसम का ट्विस्ट! दिन में गर्मी रात में ठंड, जानें क्यों बढ़ा पारा

Rajasthan Weather Update: चित्तौड़गढ़ में अधिकतम तापमान 30.4°C और न्यूनतम 9.6°C दर्ज हुआ. WD के प्रभाव से अगले 48 घंटों बाद न्यूनतम तापमान में 2°C से 3°C की बढ़ोतरी होगी, जिससे शीतलहर से राहत मिलने की उम्मीद है.

Dec 08, 2025
चित्तौड़गढ़ में मौसम लगातार करवट बदल रहा है, जिसके चलते अधिकतम और न्यूनतम तापमान में बड़ा अंतर दर्ज किया जा रहा है. जहां दिन में धूप की तपिश के कारण हल्की गर्मी का एहसास होता है और पारा 30°C के पार पहुंच गया है.
वहीं सुबह और रात के समय ठिठुरन अभी भी बनी हुई है. दिन और रात के तापमान में यह उतार-चढ़ाव लोगों को मौसम में बदलाव का स्पष्ट संकेत दे रहा है.