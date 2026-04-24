/धोरों की धरती चूरू में गर्मी का टॉर्चर, 43°C टेम्प्रेचर से झुलस रहे गली मोहल्ले

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लू को लेकर चेतावनीहै. चिकित्सकों और स्वास्थ्य विभाग ने भीषण गर्मी को देखते हुए लोगों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी डॉक्टरों का कहना है कि इस समय लू लगने का खतरा सबसे ज्यादा होता है, खासकर बच्चों और बुजुर्गों के लिए. विशेषज्ञों ने सलाह दी है कि लोग बिना जरूरी काम के दोपहर के समय बाहर न निकलें. अगर बाहर जाना जरूरी हो तो सिर को कपड़े या टोपी से ढककर निकले और शरीर को पूरी तरह ढका रखें. इसके अलावा अधिक से अधिक पानी पीने, तरल पदार्थों का सेवन बढ़ाने और धूप में ज्यादा देर तक रहने से बचने की सलाह दी गई है.