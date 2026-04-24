/धोरों की धरती चूरू में गर्मी का टॉर्चर, 43°C टेम्प्रेचर से झुलस रहे गली मोहल्ले

Churu Weather Update: धोरों की धरती चूरु में गर्मी का टॉर्चर शुरू हो गया हैं. जिले में गर्मी ने अब अपने गुरुवार को अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया, जिससे आमजन का जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ. दोपहर के समय सड़कों पर सन्नाटा छा गया और लोग जरूरी काम होने पर ही घरों से बाहर निकले. मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में तापमान और बढ़ने की चेतावनी देते हुए हीटवेव के हालात बनने की आशंका जताई है.
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रेगिस्तानी इलाके के लिए पहचाने जाने वाले चूरू में इस बार गर्मी ने अपेक्षा से पहले ही अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है. कल गुरुवार को दिन का अधिकतम तापमान 42.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से अधिक है. तेज धूप और गर्म हवाओं के चलते लोगों को झुलसाने वाली गर्मी का सामना करना पड़ा.
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मौसम विभाग के अनुसार अगले 3-4 दिनों में तापमान 43 से 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है.भीषण गर्मी को देखते हुए महात्मा गांधी मनरेगा का समय भी बदल कर सुबह 6बजे से दोपहर एक बजे तक कर दिया गया है.
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तेज धूप और लू जैसे हालात के कारण दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक शहर के प्रमुख बाजारों में सन्नाटा पसरा रहा. सार्वजनिक स्थानों पर लोगों की आवाजाही बेहद कम रही. सड़कें लगभग खाली नजर आई और दुकानदार भी ग्राहकों के इंतजार में बैठे दिखाई दिए. गर्मी के कारण लोग घरों में रहना ही सुरक्षित समझ रहे हैं. हालांकि, इस बीच ठंडे पेय पदार्थों की दुकानों पर रौनक बढ़ गई.
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छाछ, शरबत, लस्सी, जूस और आइसक्रीम की दुकानों पर लोगों की भीड़ देखी गई. गर्मी से राहत पाने के लिए लोग इनका सहारा लेते नजर आए. वहीं इस भीषण गर्मी में बिजली कटौती भी कौड में खाज का काम कर रही है, अघोषित विद्युत कटौती से व्यापारी एव आमजन में विभाग के प्रति आक्रोश व्याप्त है.
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लू को लेकर चेतावनीहै. चिकित्सकों और स्वास्थ्य विभाग ने भीषण गर्मी को देखते हुए लोगों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी डॉक्टरों का कहना है कि इस समय लू लगने का खतरा सबसे ज्यादा होता है, खासकर बच्चों और बुजुर्गों के लिए. विशेषज्ञों ने सलाह दी है कि लोग बिना जरूरी काम के दोपहर के समय बाहर न निकलें. अगर बाहर जाना जरूरी हो तो सिर को कपड़े या टोपी से ढककर निकले और शरीर को पूरी तरह ढका रखें. इसके अलावा अधिक से अधिक पानी पीने, तरल पदार्थों का सेवन बढ़ाने और धूप में ज्यादा देर तक रहने से बचने की सलाह दी गई है.
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मौसम विभाग ने साफ संकेत दिए हैं कि आने वाले दिनों में हीटवेव की स्थिति बन सकती है. लगातार बढ़ते तापमान को देखते हुए प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट मोड पर है. अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि वे सरकारी दिशा-निर्देशों का पालन करें और खुद को सुरक्षित रखें. साथ ही जरूरत पड़ने पर तुरंत चिकित्सा सहायता लेने की सलाह दी गई है. गर्मी के बढ़ते प्रकोप का असर आम जनजीवन पर साफ दिखाई दे रहा है.
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स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति कम हो रही है, वहीं दफ्तरों और बाजारों में भी लोगों की संख्या घट गई है.
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बिजली और पानी की मांग में तेजी आई हैं. कूलर, पंखे और एसी का उपयोग बढ़ने से बिजली पर अतिरिक्त दबाव पड़ रहा है. वहीं, पानी की खपत बढ़ने से जल संकट की आशंका भी गहराने लगी है.