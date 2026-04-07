कौन हैं डॉ. MM पुकार? जिन्होंने चूरू मेडिकल कॉलेज बिल्डिंग से खुद हटाए 7 बड़े मधुमक्खियों के छत्ते, देखें तस्वीरें

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राजस्थान के चूरू जिले के मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉ. एमएम पुकार ने खुद पीपीई किट पहनी और मधुमक्खियों के छत्ते हटाए. लगभग 5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद कॉलेज बिल्डिंग से 7 बड़े मधुमक्खियों के छत्तों को हटाया गया. ये काम रविवार को किया गया, जिससे बच्चों को परेशानी ना हो.