करवा चौथ पर महिलाएं क्यों सुनती है चौथ माता की कहानी? जानें पति की लंबी उम्र का रहस्य!
Rajasthan news: एक बहन ने भाइयों के नकली चांद से व्रत तोड़ दिया, जिससे उसके पति पर संकट आया. देवी मां ने बताया, सच्ची निष्ठा से व्रत न रखने के कारण ऐसा हुआ. बहन की सच्ची भक्ति से प्रसन्न होकर देवी मां ने उसे पति का जीवनदान दिया.
Published: Oct 10, 2025, 01:42 PM IST | Updated: Oct 10, 2025, 01:42 PM IST
1/9
करवा चौथ
1/9
करवा चौथ का पर्व पति-पत्नी के प्रेम और अटूट रिश्ते का प्रतीक है, जिसे सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए मनाती हैं. चूरू सहित पूरे देश में यह पर्व श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया, जहां महिलाओं ने विशेष श्रृंगार कर चौथ माता की पूजा की और व्रत कथा सुनी.
2/9
करवा चौथ की कहानी
2/9
यह व्रत दिन भर निर्जला रखा जाता है और रात को चांद निकलने के बाद ही पूजा करके पति के हाथ से जल ग्रहण कर खोला जाता है. इस व्रत की कथा में सच्ची निष्ठा का महत्व बताया गया है.