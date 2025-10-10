करवा चौथ पर महिलाएं क्यों सुनती है चौथ माता की कहानी? जानें पति की लंबी उम्र का रहस्य!

करवा चौथ का पर्व पति-पत्नी के प्रेम और अटूट रिश्ते का प्रतीक है, जिसे सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए मनाती हैं. चूरू सहित पूरे देश में यह पर्व श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया, जहां महिलाओं ने विशेष श्रृंगार कर चौथ माता की पूजा की और व्रत कथा सुनी.