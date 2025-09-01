Zee Rajasthan
चुरू में अचानक बन गया जादुई गड्ढा! धीरे-धीरे जा रहा और अंदर, देखें तस्वीरें

Churu News: राजस्थान के चुरू के सोनपालसर गांव के पास रहस्यमय तरीके से अचानक जमीन धंसी. करीब 60 फीट की दूरी पर 50 फीट गहरी जमीन धंस गई. अचानक जमीन धंसने से ग्रामीण दहशत में आ गए. देखें तस्वीरें. 

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Navratan prajapat
Published: Sep 01, 2025, 17:24 IST | Updated: Sep 01, 2025, 17:24 IST
सरदारशहर के सोनपालसर गांव के पास आज सुबह अचानक रहस्यमय में तरीके से जमीन धंसने से ग्रामीण दहशत में आ गए. अचानक जमीन धंसने की सूचना पूरे गांव में आग की तरह फैल गई और मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामीण एकत्रित हो गए. गांव के उम्मेदसिंह राठौड़ की ओर से घटना की जानकारी स्थानीय पुलिस प्रशासन और प्रशासनिक अधिकारियों को दी गई.
एहतियात के तौर पर ग्रामीणों को उक्त गड्ढे से दूर रखा जा रहा है. गांव के उमेदसिंह राठौड़ ने कि आज सुबह अचानक करीब 60 फीट की दूरी पर 50 फीट का गहरा गड्ढा हो गया.