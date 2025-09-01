चुरू में अचानक बन गया जादुई गड्ढा! धीरे-धीरे जा रहा और अंदर, देखें तस्वीरें

सरदारशहर के सोनपालसर गांव के पास आज सुबह अचानक रहस्यमय में तरीके से जमीन धंसने से ग्रामीण दहशत में आ गए. अचानक जमीन धंसने की सूचना पूरे गांव में आग की तरह फैल गई और मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामीण एकत्रित हो गए. गांव के उम्मेदसिंह राठौड़ की ओर से घटना की जानकारी स्थानीय पुलिस प्रशासन और प्रशासनिक अधिकारियों को दी गई.