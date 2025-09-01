सुजानगढ़ में बने बाढ़ जैसे हालात! आठ दिन से घरों में भरा पानी ही पानी

सुजानगढ़ में भारी बारिश को आठ दिन बीत चुके हैं, लेकिन शहर के नाथो तालाब बास, होली धोरा, दुलिया बास और भौजलाई बास जैसे इलाके आज भी पानी में डूबे हुए हैं. सैंकड़ों परिवारों के घरों में बरसाती पानी न सिर्फ कमरों और रसोई तक पहुंच गया है, बल्कि अब बदबू मारने लगा है, जिससे जनजीवन नारकीय हो चुका है. शहरवासियों की हालत बयां करती है, यह सिर्फ एक बारिश नहीं, बल्कि प्रशासन की अव्यवस्थाओं और नीति विफलताओं की पोल खोल रही हैं. 8 दिनों से घर में पानी जमा होने के चलते अब महामारी फैलने का खतरा भी बढ़ गया है. ऐसे में जिला प्रशासन की ओर से जिले से विशेष चिकित्सा टीमें भी सुजानगढ़ भेजी जा रही हैं.