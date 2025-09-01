Zee Rajasthan
सुजानगढ़ में बने बाढ़ जैसे हालात! आठ दिन से घरों में भरा पानी ही पानी

Churu News: चूरू जिले के सुजानगढ़ शहर में भारी बारिश के आठ दिन बाद भी हालात सामान्य नहीं हो पाए हैं. एक और दौर की बारिश ने लोगों की मुसीबतें और बढ़ा दी हैं, जिससे आज शहर में स्कूलों की छुट्टी घोषित करनी पड़ी. 

Published: Sep 01, 2025, 16:32 IST | Updated: Sep 01, 2025, 16:32 IST
जिले के सुजानगढ़ में एक सप्ताह पहले ही बरसात के बाद सुजानगढ़ में हालात बिगड़े हुए हैं. 8 दिन पहले आई बारिश का पानी अभी निकला भी नहीं था कि अब फिर बारिश होने से लोग बेहाल हैं. ऐसे में आज सुजानगढ़ में स्कूलों की छुट्टी की भी घोषणा की गई है.
सुजानगढ़ में भारी बारिश को आठ दिन बीत चुके हैं, लेकिन शहर के नाथो तालाब बास, होली धोरा, दुलिया बास और भौजलाई बास जैसे इलाके आज भी पानी में डूबे हुए हैं. सैंकड़ों परिवारों के घरों में बरसाती पानी न सिर्फ कमरों और रसोई तक पहुंच गया है, बल्कि अब बदबू मारने लगा है, जिससे जनजीवन नारकीय हो चुका है. शहरवासियों की हालत बयां करती है, यह सिर्फ एक बारिश नहीं, बल्कि प्रशासन की अव्यवस्थाओं और नीति विफलताओं की पोल खोल रही हैं. 8 दिनों से घर में पानी जमा होने के चलते अब महामारी फैलने का खतरा भी बढ़ गया है. ऐसे में जिला प्रशासन की ओर से जिले से विशेष चिकित्सा टीमें भी सुजानगढ़ भेजी जा रही हैं.