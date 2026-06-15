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चूरू में मौसम का कहर, तेज काली-पीली आंधी से दिन में ही छा गया अंधेरा, देखें तस्वीरें

Edited bySneha AggarwalReported byNavratan prajapat
Published: Jun 15, 2026, 04:29 PM|Updated: Jun 15, 2026, 04:29 PM

Churu Weather: राजस्थान के चूरू जिले में सोमवार को मौसम ने अचानक करवट लेते हुए धूल भरे तूफान और आंधी का रूप ले लिया. रतनगढ़, तारानगर, रतननगर, भानीपुरा और सरदारशहर समेत कई क्षेत्रों में तेज हवाओं के साथ काली-पीली आंधी चली, जिससे दिन में ही अंधेरे छा गया. 

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राजस्थान के चूरू जिले में सोमवार को एक बार फिर मौसम ने अचानक करवट ली और तेज धूल भरे तूफान ने जनजीवन को प्रभावित कर दिया. उत्तर दिशा से उठे रेतीले बवंडर ने देखते ही देखते पूरे क्षेत्र को अपनी चपेट में ले लिया.
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रतनगढ़, तारानगर, रतननगर, भानीपुरा, सरदारशहर सहित जिले के कई हिस्सों में धूल भरी आंधी और तूफान का असर देखने को मिला. तेज हवाओं के साथ आई काली-पीली आंधी के कारण दिन में ही अंधेरे जैसे हालात बन गए.
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धूल के घने गुबार से दृश्यता काफी कम हो गई और सड़क पर चल रहे वाहन चालकों को दिन में ही अपनी हेडलाइटें जलानी पड़ीं. करीब 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली हवाओं ने लोगों को घरों और दुकानों में शरण लेने पर मजबूर कर दिया.
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तूफान के दौरान चारों ओर धूल का गुबार छा गया, जिससे आमजन को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा. आंधी के बाद जिले के कई क्षेत्रों में हल्की बारिश भी हुई, जिससे वातावरण में फैली धूल बैठ गई और तापमान में गिरावट दर्ज की गई.
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पिछले कई दिनों से भीषण गर्मी और उमस से परेशान लोगों को मौसम में आए इस बदलाव से बड़ी राहत मिली. बारिश के बाद मौसम सुहावना हो गया और लोगों ने राहत की सांस ली. हालांकि कुछ समय के लिए जनजीवन प्रभावित रहा, लेकिन आंधी और बारिश के इस दौर ने गर्मी की तपिश पर काफी हद तक लगाम लगा दी.
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