/चूरू में मौसम का कहर, तेज काली-पीली आंधी से दिन में ही छा गया अंधेरा, देखें तस्वीरें

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Churu Weather पिछले कई दिनों से भीषण गर्मी और उमस से परेशान लोगों को मौसम में आए इस बदलाव से बड़ी राहत मिली. बारिश के बाद मौसम सुहावना हो गया और लोगों ने राहत की सांस ली. हालांकि कुछ समय के लिए जनजीवन प्रभावित रहा, लेकिन आंधी और बारिश के इस दौर ने गर्मी की तपिश पर काफी हद तक लगाम लगा दी.