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चूरू में प्रकृति ने दिखाया 'तांडव'! दोपहर 2 बजे छा गया अंधेरा और धूल से ढक गया आसमान

Edited bySneha AggarwalReported byNavratan prajapat
Published: May 30, 2026, 04:03 PM|Updated: May 30, 2026, 04:03 PM

Churu News: राजस्थान के चूरू जिले के सरदारशहर, रतनगढ़ के साथ कई शहरों में शनिवार दोपहर अचानक मौसम पलट गया. तेज धूल भरी आंधी और रेत के विशाल बवंडरों ने आसमान को ढक लिया, जिससे दिन में ही अंधेरे छा गया. 
 

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राजस्थान के चूरू जिले के कई शहरों में शनिवार दोपहर मौसम ने अचानक ऐसी करवट ली कि दिन में ही अंधेरा छा गया. तेज धूल भरी आंधी और धूल के विशाल बवंडरों ने पूरे आसमान को ढक लिया, जिससे कुछ देर के लिए हालात रात जैसे नजर आने लगे.
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वहीं, दोपहर करीब दो बजे उठी तेज आंधी के कारण दृश्यता काफी कम हो गई. सड़कों पर चल रहे वाहनों की रफ्तार थम गई और वाहन चालकों को हेडलाइट जलाकर सफर करना पड़ा. धूल का गुबार इतना घना था कि कुछ मीटर की दूरी तक देख पाना भी मुश्किल हो गया.
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अचानक बदले मौसम के कारण बाजारों में अफरा-तफरी का माहौल बन गया. लोग धूल और तेज हवाओं से बचने के लिए दुकानों और सुरक्षित स्थानों की ओर भागते नजर आए. आंधी के दौरान कई स्थानों पर पेड़-पौधों और बिजली लाइनों को भी नुकसान पहुंचने की आशंका जताई जा रही है.
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भीषण गर्मी से जूझ रहे क्षेत्र के लोगों को मौसम परिवर्तन से राहत तो मिली, लेकिन धूल भरी आंधी ने जनजीवन को प्रभावित कर दिया. सरदारशहर में धूल के बवंडरों से पूरा आकाश मानो कैद हो गया और दिन के उजाले में अंधेरे जैसा नजारा देखने को मिला.
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सरदारशहर एवं रतनगढ़ सहित कई शहरों में शनिवार दोपहर धूल भरी आंधी ने ऐसा कहर बरपाया कि दिन में ही अंधेरा छा गया. दोपहर दो बजे धूल के बवंडरों ने पूरे आसमान को ढक लिया, दृश्यता कम होने से वाहनों को हेडलाइट जलानी पड़ी और सड़कों पर रफ्तार थम गई. अचानक बदले मौसम ने लोगों को गर्मी से राहत तो दी, लेकिन धूल के गुबार ने जनजीवन को प्रभावित कर दिया.
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इसके साथ ही बीकानेर के महाजन-अरजनसर क्षेत्र में तेज हवाओं के साथ रेत का विशाल बवंडर उठने से दिन में अंधेरे छा गया था. धूल और रेत के घने गुबार से विजिबिलिटी बेहद कम हो गई, जिससे वाहन चालकों को हेडलाइट जलानी पड़ी. कई गांव रेत की चादर में ढक गए.
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