Zee Rajasthan
mobile app

चूरू में भीषण बारिश के साथ तेज हवा का कहर, भारी से अति भारी बौछारों का अलर्ट

Churu Mausam Update: चूरू जिले में मौसम ने अचानक करवट लेते हुए जनजीवन को प्रभावित कर दिया है. रविवार देर रात से शुरू हुआ बारिश का दौर सोमवार को भी चूरू, सरदारशहर, रतनगढ़, बीदासर, तारानगर, सुजानगढ़ और सादुलपुर में जारी रहा. 

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Published: Oct 06, 2025, 11:28 AM IST | Updated: Oct 06, 2025, 11:28 AM IST
1/9

Churu Mausam Update

Churu Mausam Update1/9
कहीं हल्की बूंदाबांदी तो कहीं तेज बारिश के साथ 30-40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार वाली हवाओं ने सर्दी का अहसास कराया.
2/9

Churu Mausam Update

Churu Mausam Update2/9
मौसम विभाग ने शेखावाटी क्षेत्र के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया था, जो पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से सक्रिय हुआ है. बारिश के कारण तापमान में गिरावट आई, और ठंडी हवाओं ने अक्टूबर में ही सर्दी का माहौल बना दिया.