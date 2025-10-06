चूरू में भीषण बारिश के साथ तेज हवा का कहर, भारी से अति भारी बौछारों का अलर्ट

Churu Mausam Update: चूरू जिले में मौसम ने अचानक करवट लेते हुए जनजीवन को प्रभावित कर दिया है. रविवार देर रात से शुरू हुआ बारिश का दौर सोमवार को भी चूरू, सरदारशहर, रतनगढ़, बीदासर, तारानगर, सुजानगढ़ और सादुलपुर में जारी रहा.