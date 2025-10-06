चूरू में भीषण बारिश के साथ तेज हवा का कहर, भारी से अति भारी बौछारों का अलर्ट
Churu Mausam Update: चूरू जिले में मौसम ने अचानक करवट लेते हुए जनजीवन को प्रभावित कर दिया है. रविवार देर रात से शुरू हुआ बारिश का दौर सोमवार को भी चूरू, सरदारशहर, रतनगढ़, बीदासर, तारानगर, सुजानगढ़ और सादुलपुर में जारी रहा.
Published: Oct 06, 2025, 11:28 AM IST | Updated: Oct 06, 2025, 11:28 AM IST
1/9
Churu Mausam Update
1/9
कहीं हल्की बूंदाबांदी तो कहीं तेज बारिश के साथ 30-40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार वाली हवाओं ने सर्दी का अहसास कराया.
2/9
Churu Mausam Update
2/9
मौसम विभाग ने शेखावाटी क्षेत्र के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया था, जो पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से सक्रिय हुआ है. बारिश के कारण तापमान में गिरावट आई, और ठंडी हवाओं ने अक्टूबर में ही सर्दी का माहौल बना दिया.