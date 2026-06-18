Churu Weather: चूरू के रतनगढ़ क्षेत्र में आज शाम हुई प्री-मानसून की भारी बारिश ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित कर दिया. महज 50 मिनट हुई बारिश से शहर के कई मुख्य बाजारों और प्रमुख सड़कों पर जलभराव की स्थिति बन गई.
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राजस्थान में देर शाम मौसम में बदलाव देखने को मिला. चूरू जिले में प्री-मानसून ने दस्तक दे दी. चूरू के रतनगढ़ क्षेत्र में आज शाम हुई प्री-मानसून की भारी बारिश ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित कर दिया. महज 50 मिनट में करीब 2 इंच बारिश दर्ज की गई, जिससे शहर के कई मुख्य बाजारों और प्रमुख सड़कों पर जलभराव की स्थिति बन गई.
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मौसम विभाग ने आज चूरू समेत प्रदेश के कई और जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया था. जिसके असर चूरू में देखने को भी मिला. बारिश के बाद नगरपालिका के नालों की सफाई के दावों की भी पोल खुल गई.
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नालों की समुचित सफाई नहीं होने के कारण स्टेशन रोड, बस स्टैंड, उत्तरी बाजार, मोरी बाजार, पोस्ट ऑफिस रोड, हुडेरा रोड, चूरू बाईपास और सरदारशहर बाईपास सहित कई क्षेत्रों में पानी भर गया. जलभराव के चलते लोगों को आवागमन में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.
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तेज बारिश और आंधी के कारण शहर एवं ग्रामीण क्षेत्रों में कई पेड़ उखड़कर गिर गए, जबकि कई जगहों पर बिजली के पोल भी धराशायी हो गए. इससे कुछ इलाकों में बिजली आपूर्ति भी प्रभावित हुई.
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स्थानीय लोगों का कहना है कि हर साल बारिश के दौरान जलभराव की समस्या सामने आती है, लेकिन इसके बावजूद स्थायी समाधान नहीं किया जा रहा है. प्री-मानसून की पहली तेज बारिश ने ही नगर प्रशासन की तैयारियों और ड्रेनेज व्यवस्था की वास्तविक स्थिति उजागर कर दी है.
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मौसम विभाग के अनुसार, आगामी दिनों में भी क्षेत्र में बारिश की गतिविधियां जारी रहने की संभावना है, जिसके चलते प्रशासन को सतर्क रहने की जरूरत है.