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Churu Rain राजस्थान में देर शाम मौसम में बदलाव देखने को मिला. चूरू जिले में प्री-मानसून ने दस्तक दे दी. चूरू के रतनगढ़ क्षेत्र में आज शाम हुई प्री-मानसून की भारी बारिश ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित कर दिया. महज 50 मिनट में करीब 2 इंच बारिश दर्ज की गई, जिससे शहर के कई मुख्य बाजारों और प्रमुख सड़कों पर जलभराव की स्थिति बन गई.