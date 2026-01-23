राजस्थान के युवाओं की बल्ले-बल्ले! सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर CM भजनलाल ने दिया खास तोहफा
Rajasthan News: बसंत पंचमी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर CM भजनलाल ने युवाओं को 1000 करोड़ की सौगातें दी. 700 करोड़ रुपए सामाजिक सुरक्षा पेंशन का हस्तांतरण किया. 300 करोड़ रुपए से अधिक के विद्यार्थियों को CM ने उपहार दिए.
CM Bhajanlal Sharma
राजस्थान के CM भजनलाल शर्मा ने आज फिर गहलोत सरकार में भर्तियों में हुए गड़बड़झालों में ठोस कार्रवाई का इशारा किया. CM भजनलाल ने साफ कहा कि गुनहगार कोई भी क्यों ना हो उनकी सरकार किसी को छोड़ेगी नहीं. उन्होंने युवाओं को भरोसा दिलाया कि वो हर कदम पर उनके साथ हैं.
प्रदेश के लाखों छात्र-छात्राओं और युवाओं की मौजूदगी में CM भजनलाल शर्मा ने आज फिर हुंकार भरी. गहलोत सरकार में भर्तियों में हुई धांधली के मामले में CM भजनलाल ने जल्द बड़े एक्शन के संकेत दिए. CM भजनलाल ने कहा कि जिसने गलत किया उसे छोड़ेंगे नहीं.