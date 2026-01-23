राजस्थान के युवाओं की बल्ले-बल्ले! सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर CM भजनलाल ने दिया खास तोहफा

राजस्थान के CM भजनलाल शर्मा ने आज फिर गहलोत सरकार में भर्तियों में हुए गड़बड़झालों में ठोस कार्रवाई का इशारा किया. CM भजनलाल ने साफ कहा कि गुनहगार कोई भी क्यों ना हो उनकी सरकार किसी को छोड़ेगी नहीं. उन्होंने युवाओं को भरोसा दिलाया कि वो हर कदम पर उनके साथ हैं.