CM Bhajanlal Sharma Birthday: किसान से प्रदेश से सीएम तक कैसा रहा राजनीतिक सफर, दोहरी खुशी क्यों मना रहा राजस्थान

CM Bhajanlal Sharma Birthday: राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज अपना 59वां जन्मदिन मना रहे हैं. खास बात ये कि ठीक दो साल पहले, 15 दिसंबर 2023 को ही उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री की शपथ ली थी. भरतपुर जिले के नदबई में 15 दिसंबर 1966 को जन्मे शर्मा का ये दिन दोहरी खुशी लेकर आया है. राज्य भर में भाजपा कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं, जबकि सीएम खुद सुबह से धार्मिक कार्यक्रमों में व्यस्त रहे. उन्होंने मोती डूंगरी गणेश मंदिर और गोविंददेवजी मंदिर में पूजा की, गौशाला में गोसेवा की और प्रदेश की सुख-समृद्धि की कामना की.