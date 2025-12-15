Zee Rajasthan
CM Bhajanlal Sharma Birthday: किसान से प्रदेश से सीएम तक कैसा रहा राजनीतिक सफर, दोहरी खुशी क्यों मना रहा राजस्थान

CM Bhajanlal Sharma Birthday: राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज अपना 59वां जन्मदिन मना रहे हैं. खास बात ये कि ठीक दो साल पहले, 15 दिसंबर 2023 को ही उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री की शपथ ली थी. भरतपुर जिले के नदबई में 15 दिसंबर 1966 को जन्मे शर्मा का ये दिन दोहरी खुशी लेकर आया है. राज्य भर में भाजपा कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं, जबकि सीएम खुद सुबह से धार्मिक कार्यक्रमों में व्यस्त रहे. उन्होंने मोती डूंगरी गणेश मंदिर और गोविंददेवजी मंदिर में पूजा की, गौशाला में गोसेवा की और प्रदेश की सुख-समृद्धि की कामना की.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Published: Dec 15, 2025, 01:10 PM IST | Updated: Dec 15, 2025, 01:10 PM IST


भजनलाल शर्मा का राजनीतिक सफर किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं. गांव के एक साधारण परिवार से निकलकर वे आज प्रदेश के सबसे बड़े पद पर हैं. राजनीति शास्त्र में एमए करने वाले शर्मा ने शुरुआत एबीवीपी से की. महज 27 साल की उम्र में वे अपने गांव के सरपंच बने.


फिर पंचायत समिति सदस्य, भाजपा युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष – तीन बार ये पद संभाला. पार्टी में जिला सचिव, महासचिव, प्रदेश महासचिव जैसे पदों पर काम किया. 35 साल से ज्यादा का अनुभव जमीनी स्तर पर रहा, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं को जोड़ा और संगठन को मजबूत किया.