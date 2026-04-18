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CM किसान निधि की 6वीं किस्त पर महा अपडेट, 74 लाख किसानों के खाते में पैसा आने की ये रही तारीख!

Edited byAnsh RajUpdated byAnsh Raj
Published: Apr 18, 2026, 08:43 AM|Updated: Apr 18, 2026, 08:43 AM

CM Kisan Samman Nidhi:  राजस्थान के लाखों किसानों के लिए अच्छी खबर है. मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 6वीं किस्त जल्द ही उनके बैंक खातों में आने वाली है. 

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विभागीय सूत्रों के अनुसार, इस किस्त का भुगतान अप्रैल 2026 के अंतिम सप्ताह या मई 2026 के पहले सप्ताह में होने की मजबूत संभावना है. हालांकि अभी तक सरकार की ओर से कोई आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की गई है, लेकिन तैयारियां तेज गति से चल रही हैं.
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विभागीय तैयारियों के मुताबिक, 6वीं किस्त अप्रैल अंत या मई 2026 में जारी होने की उम्मीद है. पिछली किस्तों के पैटर्न को देखें तो हर किस्त में पात्र किसानों को 500 से 1,000 रुपये तक की राशि उनके खाते में आती है. इस बार भी लगभग इतनी ही राशि आने की संभावना जताई जा रही है. राज्य में इस योजना से 74 लाख से अधिक किसान जुड़े हुए हैं. यदि सब कुछ सुचारू रहा तो इन सभी पात्र किसानों को DBT के जरिए सीधा लाभ मिलेगा.
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किसानों को 6वीं किस्त बिना किसी रुकावट पाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं पूरी करनी होंगी...
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e-KYC अनिवार्य रूप से पूरा करना बैंक खाता को आधार से लिंक करना नाम, पता, बैंक खाता नंबर और अन्य जानकारी पोर्टल पर सही और अपडेट रखना यदि इनमें से कोई भी प्रक्रिया अधूरी या गलत है, तो किस्त का भुगतान अटक सकता है. इसलिए किसानों को सलाह दी जा रही है कि वे समय रहते इन औपचारिकताओं को पूरा कर लें.
स्टेटस कैसे चेक करें?5/7
किसान अपनी किस्त की स्थिति आसानी से ऑनलाइन चेक कर सकते हैं. इसके लिए राजस्थान मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि की आधिकारिक वेबसाइट (rajsahakar.rajasthan.gov.in) या जन सूचना पोर्टल पर जाना होगा. यहां किसान अपना नाम, मोबाइल नंबर या अन्य विवरण डालकर स्टेटस देख सकते हैं. समय-समय पर स्टेटस चेक करने से किसी भी समस्या का तुरंत समाधान किया जा सकता है.
योजना का उद्देश्य और प्रभाव6/7
यह योजना किसानों की आय बढ़ाने और उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए शुरू की गई है. राजस्थान सरकार का लक्ष्य है कि अधिक से अधिक पात्र किसानों तक यह सहायता बिना किसी बिचौलिए या देरी के पहुंचे. पिछली किस्तों में देखा गया है कि जब e-KYC और आधार लिंकिंग पूरी होती है, तब भुगतान प्रक्रिया बहुत तेज होती है. ऐसे में किसानों को सलाह है कि वे अपने नजदीकी ई-मित्र केंद्र, बैंक या कृषि विभाग कार्यालय से संपर्क कर जरूरी काम पूरे कर लें.
दोनों योजनाओं का संयुक्त लाभ7/7
पीएम किसान सम्मान निधि और CM किसान सम्मान निधि दोनों योजनाओं का लाभ मिलने से राजस्थान के किसान सालाना 9,000 रुपये तक की आर्थिक मदद प्राप्त कर रहे हैं. यह राशि खासकर छोटे और सीमांत किसानों के लिए बहुत उपयोगी साबित हो रही है. सरकार की ओर से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कि योजना का लाभ सभी पात्र किसानों तक पहुंचे. इसलिए यदि किसी किसान को अभी तक कोई किस्त नहीं मिली है या स्टेटस में समस्या दिख रही है, तो वे तुरंत संबंधित विभाग से संपर्क करें.
Tags:
CM Kisan 6 Kist Date
CM Kisan Samman Nidhi

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