/CM किसान निधि की 6वीं किस्त पर महा अपडेट, 74 लाख किसानों के खाते में पैसा आने की ये रही तारीख!

Published: Apr 18, 2026, 08:43 AM | Updated: Apr 18, 2026, 08:43 AM

CM Kisan Samman Nidhi: राजस्थान के लाखों किसानों के लिए अच्छी खबर है. मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 6वीं किस्त जल्द ही उनके बैंक खातों में आने वाली है.