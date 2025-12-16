पीएम किसान से सालाना 6000 रुपये मिलते हैं, तीन किस्तों में. ऊपर से राजस्थान सरकार अपनी तरफ से अभी 3000 रुपये अतिरिक्त दे रही है – यानी कुल 9000 रुपये. लेकिन अच्छी बात ये कि सीएम ने खुद कहा है कि इसे चरणबद्ध तरीके से बढ़ाकर 6000 रुपये कर दिया जाएगा, मतलब कुल 12000 रुपये सालाना. अभी तारीख का ऐलान नहीं हुआ, लेकिन किसान उम्मीद लगाए बैठे हैं.