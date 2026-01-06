Zee Rajasthan
Explainer: क्या किसी राज्य का सांसद दूसरे राज्य में खर्च कर सकता है सांसद निधि? आखिर क्यों राजस्थान छोड़, हरियाणा पर प्यार लुटा रहे कांग्रेस के MP...!

Published: Jan 06, 2026, 09:08 AM IST | Updated: Jan 06, 2026, 09:08 AM IST
Explainer

राजस्थान की राजनीति में नया विवाद खड़ा हो गया है. बीजेपी ने तीन कांग्रेस लोकसभा सांसदों पर गंभीर आरोप लगाए हैं कि उन्होंने अपनी सांसद निधि (MPLADS) का बड़ा हिस्सा हरियाणा के कैथल विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए खर्च कर दिया. ये सांसद हैं - भरतपुर से संजना जाटव, चूरू से राहुल कस्वां और झुंझुनूं से बृजेंद्र सिंह ओला. आरोप के अनुसार, संजना जाटव ने 45 लाख 55 हजार रुपये, राहुल कस्वां ने 50 लाख रुपये और बृजेंद्र सिंह ओला ने 24 लाख 71 हजार रुपये कैथल क्षेत्र में खर्च करने की सिफारिश की. कुल मिलाकर करीब 1.20 करोड़ रुपये हरियाणा में गए. बीजेपी का दावा है कि यह पैसा कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला के बेटे आदित्य सुरजेवाला के विधानसभा क्षेत्र में खर्च किया गया, ताकि इन सांसदों का राजनीतिक भविष्य सुरक्षित हो.
बीजेपी का हमला और राजनीतिक कोण

राजस्थान के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सांसद राजस्थान के करदाताओं के पैसे का दुरुपयोग कर हरियाणा में राजनीतिक लाभ ले रहे हैं. बीजेपी आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने भी इसे "वंशवाद और लूट" करार दिया. उनका कहना है कि पिछले 3-4 महीनों में ही यह खर्च हुआ, जबकि सांसदों के अपने इलाकों में विकास ठप पड़ा है.