राजस्थान की राजनीति में नया विवाद खड़ा हो गया है. बीजेपी ने तीन कांग्रेस लोकसभा सांसदों पर गंभीर आरोप लगाए हैं कि उन्होंने अपनी सांसद निधि (MPLADS) का बड़ा हिस्सा हरियाणा के कैथल विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए खर्च कर दिया. ये सांसद हैं - भरतपुर से संजना जाटव, चूरू से राहुल कस्वां और झुंझुनूं से बृजेंद्र सिंह ओला. आरोप के अनुसार, संजना जाटव ने 45 लाख 55 हजार रुपये, राहुल कस्वां ने 50 लाख रुपये और बृजेंद्र सिंह ओला ने 24 लाख 71 हजार रुपये कैथल क्षेत्र में खर्च करने की सिफारिश की. कुल मिलाकर करीब 1.20 करोड़ रुपये हरियाणा में गए. बीजेपी का दावा है कि यह पैसा कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला के बेटे आदित्य सुरजेवाला के विधानसभा क्षेत्र में खर्च किया गया, ताकि इन सांसदों का राजनीतिक भविष्य सुरक्षित हो.