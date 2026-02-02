मनरेगा को लेकर सियासी संग्राम, मजदूरों के साथ कांग्रेस ने जयपुर समेत कई जिलों में किया धरना-प्रदर्शन

Published: Feb 02, 2026, 05:06 PM IST | Updated: Feb 02, 2026, 05:06 PM IST
Save MNREGA Campaign
मनरेगा बचाओ संग्राम के चरणबद्ध आंदोलन के तहत जयपुर में संयुक्त धरना-प्रदर्शन विभिन्न सामाजिक संगठनों और मनरेगा श्रमिकों के साथ कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है. जयपुर शहर और जयपुर जिला देहात कांग्रेस के कार्यकर्ता संयुक्त रूप से धरने में शामिल है. AICC के निर्देशन में आयोजित धरने में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद हैं.
जयपुर शहर कांग्रेस अध्यक्ष सुनील शर्मा ने धरने को मनरेगा बचाने की निर्णायक लड़ाई बताया. केंद्र सरकार की नीतियों से मनरेगा पर संकट गहराने का कांग्रेस ने आरोप लगाया. मनरेगा बचाओ मोर्चा के बैनर तले कार्यकर्ता शहीद स्मारक पर एकजुट होकर नारेबाजी कर रहे हैं.