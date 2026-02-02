मनरेगा को लेकर सियासी संग्राम, मजदूरों के साथ कांग्रेस ने जयपुर समेत कई जिलों में किया धरना-प्रदर्शन

मनरेगा बचाओ संग्राम के चरणबद्ध आंदोलन के तहत जयपुर में संयुक्त धरना-प्रदर्शन विभिन्न सामाजिक संगठनों और मनरेगा श्रमिकों के साथ कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है. जयपुर शहर और जयपुर जिला देहात कांग्रेस के कार्यकर्ता संयुक्त रूप से धरने में शामिल है. AICC के निर्देशन में आयोजित धरने में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद हैं.