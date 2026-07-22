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दिल्ली लाठीचार्ज के विरोध में राजस्थान में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, देखें तस्वीरें

Edited bySneha Aggarwal
Published: Jul 22, 2026, 02:46 PM|Updated: Jul 22, 2026, 03:51 PM

दिल्ली में कांग्रेस नेताओं पर कथित लाठीचार्ज और राहुल गांधी व प्रियंका गांधी की गिरफ्तारी के विरोध में बुधवार को राजस्थान के कई जिलों में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चक्का जाम कर प्रदर्शन किया. इस दौरान  भारी पुलिस बल मौके पर तैनात रहा. प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं. देखें तस्वीरें. 

Dungarpur news1/10

Dungarpur news

डूंगरपुर जिले में नीट पेपर लीक और शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे युवाओं पर पुलिस कार्रवाई के विरोध में कांग्रेस पार्टी और युवा कार्यकर्ताओं ने सागवाड़ा में सड़कों पर उतरकर उग्र प्रदर्शन किया. प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. वही केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफे की मांग की है.
Jhalawar News2/10

Jhalawar News

दिल्ली के जंतर मंतर पर विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्र-छात्राओं पर पुलिस द्वारा किए गए लाठीचार्ज के विरोध में झालावाड़ कांग्रेस के जिलाध्यक्ष वीरेंद्र गुर्जर के नेतृत्व में बड़ी संख्या में एकत्रित हुए कार्यकर्ताओं ने झालरापाटन के थाना सर्किल पर जमकर प्रदर्शन किया. प्रदर्शनकारी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान व पीएम मोदी के इस्तीफे की मांग की. प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की.
pratapgarh news3/10

pratapgarh news

प्रतापगढ़ जिला मुख्यालय पर नीट पेपर लीक मामले को लेकर कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया. दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर हुए कथित लाठीचार्ज के विरोध में जिला कांग्रेस अध्यक्ष दिग्विजय सिंह कुलथाना के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गांधी चौराहे पर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की.
baran news4/10

baran news

प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर बुधवार को ब्लॉक कांग्रेस कमेटी छबड़ा के कार्यकर्ताओं ने उपखंड मुख्यालय पर विरोध-प्रदर्शन किया और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन उपखंड अधिकारी को सौंपा. कार्यकताओ ने NEET सहित देशभर में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में हुई कथित गड़बड़ियों और पेपर लीक के मामलों की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की. साथ ही केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफे की मांग भी उठाई गई. ज्ञापन में कांग्रेस ने दिल्ली के जंतर-मंतर पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों और युवाओं पर दर्ज मुकदमों को तत्काल वापस लेने और संसद में इस मुद्दे पर विस्तृत चर्चा कराने की मांग रखी.
sriganganagar news5/10

sriganganagar news

श्रीगंगानगर जिले के पदमपुर-श्रीगंगानगर मार्ग स्थित सीसी हैड़ पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चक्का जाम कर प्रदर्शन किया. प्रदर्शन के दौरान भारी पुलिस बल मौके पर तैनात रहा. श्रीकरणपुर विधायक रुपिंदर सिंह कुन्नर और सूरतगढ़ विधायक डूंगरराम गेदर भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ सड़क के बीचों-बीच धरने पर बैठ गए. प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की.
Chittorgarh News6/10

Chittorgarh News

चित्तौड़गढ़ जिले में नीट पेपर लीक मामले और दिल्ली में छात्रों पर हुए कथित लाठीचार्ज के विरोध में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने जिला कलक्ट्रेट चौराहे पर प्रदर्शन किया. प्रदर्शन का नेतृत्व पूर्व विधायक सुरेंद्र सिंह जाड़ावत ने किया. इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग उठाई. जाड़ावत ने आरोप लगाया कि लगातार हो रहे पेपर लीक से लाखों युवाओं का भविष्य प्रभावित हुआ है. उन्होंने पेपर लीक की निष्पक्ष जांच, दोषियों पर कड़ी कार्रवाई, प्रभावित परिवारों को मुआवजा, एक सदस्य को सरकारी नौकरी और संसद में पूरे मामले पर व्यापक चर्चा कराने की मांग की.
Jodhpur news7/10

Jodhpur news

NEET पेपर लीक मामले और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे समेत विभिन्न मांगों को लेकर जोधपुर के बालेसर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया. कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष दुर्जनसिंह राठौड़, जिला देहात सचिव जितेंद्र पालीवाल, नगर अध्यक्ष संतोष सांखला और चिकित्सा प्रकोष्ठ जिला देहात उपाध्यक्ष दीपाराम सांखला के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने धरना-प्रदर्शन कर एसडीएम भवानी सिंह चारण को ज्ञापन सौंपा. इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार और भाजपा के खिलाफ जमकर नारेबाजी की.
Sikar News8/10

Sikar News

सीकर जिले के नीमकाथाना में जिला कांग्रेस कमेटी ने केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया. कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिला कांग्रेस कार्यालय से खेतड़ी मोड़ रैली निकाली ओर खेतड़ी मोड़ पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की. प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने नीट परीक्षा पेपर लीक, छात्र आंदोलन पर पुलिस कार्रवाई और छात्र हितों की अनदेखी का आरोप लगाया. कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष एवं पूर्व विधायक रमेश खंडेलवाल ने कहा कि दिल्ली के जंतर-मंतर पर छात्र शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज किया, जिसमें कई छात्र-छात्राएं घायल हुए. उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष के नेतृत्व में छात्रों के समर्थन में किए जा रहे प्रदर्शन के दौरान विपक्षी नेताओं को हिरासत में लिया गया.
sikar news9/10

sikar news

सीकर में नीट पेपर लीक मामले में दिल्ली में जंतर मंतर पर हुए विरोध के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी को पुलिस द्वारा हिरासत में लेने के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा शहर के कल्याण सर्किल पर प्रदर्शन किया.
Kota News10/10

Kota News

​कोटा: दिल्ली के जंतर-मंतर पर अपनी जायज मांगों को लेकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे NEET अभ्यर्थियों पर पुलिस द्वारा किए गए कथित लाठीचार्ज और आंसू गैस के इस्तेमाल के विरोध में कांग्रेस ने कड़ा रुख अपनाया है. सोमवार को जिला कांग्रेस कमेटी (कोटा देहात) के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ उग्र विरोध-प्रदर्शन किया. जिले के पिपल्दा विधानसभा क्षेत्र के इटावा नगर, रामगंजमंडी और सांगोद विधानसभा के बपावर गांव में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भारी संख्या में एकजुट होकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की. प्रदर्शनकारियों ने छात्रों पर की गई इस दमनकारी कार्रवाई की कड़ी निंदा करते हुए प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय शिक्षा मंत्री के तत्काल इस्तीफे की मांग उठाई है.
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