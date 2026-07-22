/दिल्ली लाठीचार्ज के विरोध में राजस्थान में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, देखें तस्वीरें

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Sikar News सीकर जिले के नीमकाथाना में जिला कांग्रेस कमेटी ने केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया. कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिला कांग्रेस कार्यालय से खेतड़ी मोड़ रैली निकाली ओर खेतड़ी मोड़ पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की. प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने नीट परीक्षा पेपर लीक, छात्र आंदोलन पर पुलिस कार्रवाई और छात्र हितों की अनदेखी का आरोप लगाया. कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष एवं पूर्व विधायक रमेश खंडेलवाल ने कहा कि दिल्ली के जंतर-मंतर पर छात्र शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज किया, जिसमें कई छात्र-छात्राएं घायल हुए. उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष के नेतृत्व में छात्रों के समर्थन में किए जा रहे प्रदर्शन के दौरान विपक्षी नेताओं को हिरासत में लिया गया.