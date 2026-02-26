किसान का खेत बन गया क्रूड ऑयल का कुंड! तेल कंपनियों की सुरक्षा व्यवस्था बेनकाब

बाड़मेर के काउखेड़ा गांव में एक किसान का खेत, जो कभी हरे-भरे बाजरे और गेहूं की लहरों से सजा रहता था, आज काले जहर से डूबा पड़ा है. 23 फरवरी दोपहर करीब 12 बजे, जब हरजीराम खोथ अपने खेत में मेहनत कर रहे थे, तभी धरती ने जैसे कोई गहरा घाव खोल दिया. जमीन फटी और उसमें से कच्चा तेल का फव्वारा फूट पड़ा.