किसान का खेत बन गया क्रूड ऑयल का कुंड! तेल कंपनियों की सुरक्षा व्यवस्था बेनकाब

Published:Feb 26, 2026, 10:29 AM IST | Updated:Feb 26, 2026, 10:29 AM IST
Barmer Crude Oil Bursts
बाड़मेर के काउखेड़ा गांव में एक किसान का खेत, जो कभी हरे-भरे बाजरे और गेहूं की लहरों से सजा रहता था, आज काले जहर से डूबा पड़ा है. 23 फरवरी दोपहर करीब 12 बजे, जब हरजीराम खोथ अपने खेत में मेहनत कर रहे थे, तभी धरती ने जैसे कोई गहरा घाव खोल दिया. जमीन फटी और उसमें से कच्चा तेल का फव्वारा फूट पड़ा.
वह तेल, जिसे 'काला सोना' कहकर कंपनियां अरबों कमाती हैं, आज उसी किसान की मेहनत की निशानी को निगल रहा है. देखते ही देखते पूरा खेत तेल के तालाब में बदल गया. हरजीराम की आँखों के सामने उनकी वो जमीन, जिसे उन्होंने खून-पसीने से सींचा था, जहाँ पिछले साल 50 बोरी बाजरा उगा था, अब जहरीले काले तरल से पट गई.