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दौसा में अचानक बिगड़ा मौसम का मिजाज, आंधी-तूफान के साथ गिरे ओले

Edited byAman SinghReported byLaxmi avtar sharma
Published: May 03, 2026, 10:01 PM|Updated: May 03, 2026, 10:01 PM

Dausa Weather: दौसा जिले में पिछले तीन दिनों से मौसम का मिजाज बिगड़ा हुआ है. जिले के महवा, लालसोट, सिकराय और मेहंदीपुर बालाजी क्षेत्र में आंधी-तूफान और बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई.

Dausa Hailstorm1/7
राजस्थान के दौसा जिले में पिछले तीन दिनों से मौसम का मिजाज बिगड़ा हुआ है. कभी सुबह तो कभी शाम को तेज अंधड़ के साथ बारिश और ओलावृष्टि हो रही है.
Dausa Hailstorm2/7
आज भी जिले के महवा, लालसोट, सिकराय और मेहंदीपुर बालाजी क्षेत्र में तूफान ने जमकर तांडव मचाया. जहां बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई बेर और चने के आकार के जमकर ओले पड़े.
Dausa Hailstorm3/7
ओले गिरने से सड़कों पर और खेतों में बर्फ की सफेद परत जम गई, तो वहीं तेज अंधड़ के चलते एक ओर जहां लोगों के टीन टप्पर और छप्पर पोस घर उड़ गए, तो वहीं कई दरखत पेड़ भी जमींनदोज हो गए.
Dausa Hailstorm4/7
एनएच 21 पर भी कई पेड़ उखड़ कर गिर गए, जिसके चलते यातायात बाधित हुआ. हालांकि धूलकोट और मानपुर से यातायात को डायवर्ट किया जा रहा है.
Dausa Hailstorm5/7
साथ ही गिरे हुए पेड़ों को हाईवे से हटाने का काम शुरू किया गया है. भारी तूफान के चलते कई वाहन रास्ते में फंसे हुए हैं.
Dausa Hailstorm6/7
महवा विधायक राजेंद्र मीणा भी जयपुर से महवा जाते समय तूफान में फंस गए. ऐसे में हाईवे के पास गाड़ी रोककर तूफान के थमने का इंतजार किया.
Dausa Hailstorm7/7
जिले में तीन दिन से आ रहे आंधी अंधड़ और तूफान में लोगों को लाखों रुपए का नुकसान हो गया, तो वहीं दर्जनों मवेशी भी काल की आगोश ने समा गए.
Tags:
Rajasthan Weather
rajasthan weather update
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