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दौसा में अचानक बिगड़ा मौसम का मिजाज, आंधी-तूफान के साथ गिरे ओले
Published: May 03, 2026, 10:01 PM|Updated: May 03, 2026, 10:01 PM
Dausa Weather: दौसा जिले में पिछले तीन दिनों से मौसम का मिजाज बिगड़ा हुआ है. जिले के महवा, लालसोट, सिकराय और मेहंदीपुर बालाजी क्षेत्र में आंधी-तूफान और बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई.
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राजस्थान के दौसा जिले में पिछले तीन दिनों से मौसम का मिजाज बिगड़ा हुआ है. कभी सुबह तो कभी शाम को तेज अंधड़ के साथ बारिश और ओलावृष्टि हो रही है.
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आज भी जिले के महवा, लालसोट, सिकराय और मेहंदीपुर बालाजी क्षेत्र में तूफान ने जमकर तांडव मचाया. जहां बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई बेर और चने के आकार के जमकर ओले पड़े.
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ओले गिरने से सड़कों पर और खेतों में बर्फ की सफेद परत जम गई, तो वहीं तेज अंधड़ के चलते एक ओर जहां लोगों के टीन टप्पर और छप्पर पोस घर उड़ गए, तो वहीं कई दरखत पेड़ भी जमींनदोज हो गए.
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एनएच 21 पर भी कई पेड़ उखड़ कर गिर गए, जिसके चलते यातायात बाधित हुआ. हालांकि धूलकोट और मानपुर से यातायात को डायवर्ट किया जा रहा है.
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साथ ही गिरे हुए पेड़ों को हाईवे से हटाने का काम शुरू किया गया है. भारी तूफान के चलते कई वाहन रास्ते में फंसे हुए हैं.
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महवा विधायक राजेंद्र मीणा भी जयपुर से महवा जाते समय तूफान में फंस गए. ऐसे में हाईवे के पास गाड़ी रोककर तूफान के थमने का इंतजार किया.
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जिले में तीन दिन से आ रहे आंधी अंधड़ और तूफान में लोगों को लाखों रुपए का नुकसान हो गया, तो वहीं दर्जनों मवेशी भी काल की आगोश ने समा गए.