/दौसा में अचानक बिगड़ा मौसम का मिजाज, आंधी-तूफान के साथ गिरे ओले

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ओले गिरने से सड़कों पर और खेतों में बर्फ की सफेद परत जम गई, तो वहीं तेज अंधड़ के चलते एक ओर जहां लोगों के टीन टप्पर और छप्पर पोस घर उड़ गए, तो वहीं कई दरखत पेड़ भी जमींनदोज हो गए.