Dausa Weather: दौसा में आज कैसा रहेगा मौसम? पढ़ें IMD का लेटेस्ट अपडेट

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दौसा में 21 मार्च 2026 को मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, आंशिक बादल छाए रह सकते हैं. तापमान दिन में 30-33 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद है, जबकि रात में 16-20 डिग्री तक गिर सकता है. कुछ रिपोर्ट्स में हल्की गरज या बूंदाबांदी की आशंका जताई गई है, खासकर यदि विक्षोभ का प्रभाव पूर्व की ओर बढ़ता है.