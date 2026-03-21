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Dausa Weather: दौसा में आज कैसा रहेगा मौसम? पढ़ें IMD का लेटेस्ट अपडेट

Dausa Weather: दौसा में मौसम का मिजाज बदल रहा है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के जयपुर केंद्र द्वारा 20 मार्च 2026 को जारी तात्कालिक चेतावनी के अनुसार, येलो अलर्ट जारी किया गया है. 

Ansh Raj
Edited ByAnsh Raj
Published:Mar 21, 2026, 07:36 AM IST | Updated:Mar 21, 2026, 07:36 AM IST
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यह अलर्ट मुख्य रूप से पश्चिमी और सीमावर्ती जिलों पर केंद्रित है, जहां कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से धूल भरी आंधी (20-30 किमी/घंटा), गरज-चमक और हल्की बूंदाबांदी की संभावना है. हालांकि दौसा जिला पूर्वी राजस्थान में आता है, लेकिन निकटवर्ती जिलों (जैसे जयपुर, अलवर, सीकर) में प्रभाव के चलते यहां भी मौसमी गतिविधियां प्रभावित हो सकती हैं.
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दौसा में 21 मार्च 2026 को मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, आंशिक बादल छाए रह सकते हैं. तापमान दिन में 30-33 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद है, जबकि रात में 16-20 डिग्री तक गिर सकता है. कुछ रिपोर्ट्स में हल्की गरज या बूंदाबांदी की आशंका जताई गई है, खासकर यदि विक्षोभ का प्रभाव पूर्व की ओर बढ़ता है.