Dausa Weather Update: दौसा में आज घनन-घनन घिरेंगे बदरा!, तेज हवाओं के साथ बारिश का अलर्ट जारी

मौसम विभाग का कहना है कि आज यहां दिनभर आसमान में बादल छाए रहेंगे. आज अधिकतम तापमान लगभग 26 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है, जबकि न्यूनतम तापमान रात में लगभग 15 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है. हवा की गति हल्की से मध्यम बनी रहेगी और आर्द्रता सामान्य स्तर पर रहने से दिन और रात का मौसम आरामदायक रहेगा.