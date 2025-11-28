Dausa Weather Update: दौसा में आज घनन-घनन घिरेंगे बदरा!, तेज हवाओं के साथ बारिश का अलर्ट जारी
Dausa Weather Update: राजस्थान में मौसम ने पलटी मार दी है. कई हिस्सों में बारिश की चेतावनी जारी की गई. इनमें दौसा जिला भी शामिल है. जयपुर मौसम विभाग का कहना है कि आज यहां के कुछ हिस्सों में तेज मेघगर्जन के साथ बारिश की संभावना है.
Published: Nov 28, 2025, 08:42 AM IST | Updated: Nov 28, 2025, 08:42 AM IST
Dausa Weather Update
Dausa Weather Update: जयपुर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी करते हुए दौसा के लोगों को सतर्क किया. जानकारी के अनुसार, बारिश के समय 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चल सकती हैं. आज दौसा में मौसम सुहावना रह सकता है.
Dausa Weather Update
मौसम विभाग का कहना है कि आज यहां दिनभर आसमान में बादल छाए रहेंगे. आज अधिकतम तापमान लगभग 26 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है, जबकि न्यूनतम तापमान रात में लगभग 15 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है. हवा की गति हल्की से मध्यम बनी रहेगी और आर्द्रता सामान्य स्तर पर रहने से दिन और रात का मौसम आरामदायक रहेगा.