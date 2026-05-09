/बैक्टीरियल इन्फेक्शन के साथ मिलकर घातक हुआ आई फ्लू, एक महीने तक नहीं छोड़ रहा पीछा

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आई फ्लू का नया रूप इस बार काफी आक्रामक है. सामान्य आई फ्लू में आंखों में हल्की लालिमा, खुजली और पानी आना ही मुख्य लक्षण होते थे, लेकिन अब स्थिति अलग है. मरीजों में अत्यधिक लालिमा, गंभीर सूजन, तेज चुभन, लगातार पानी बहना और आंखों में धुंधलापन जैसे लक्षण आम हैं. कई मामलों में आंखों की पलकें चिपक जाती हैं और सुबह उठने पर खोलना भी मुश्किल हो जाता है.विशेषज्ञों का मानना है कि वायरल और बैक्टीरियल संक्रमण का मिक्स अटैक इस बार की मुख्य समस्या है. सामान्य वायरल कंजक्टिवाइटिस कुछ दिनों में ठीक हो जाता था, लेकिन बैक्टीरिया के जुड़ने से संक्रमण गहरा जाता है. इससे एंटीबायोटिक दवाओं और आई ड्रॉप्स का असर धीरे-धीरे दिखता है, जिसके कारण इलाज लंबा खिंच रहा है.