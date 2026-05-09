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बैक्टीरियल इन्फेक्शन के साथ मिलकर घातक हुआ आई फ्लू, एक महीने तक नहीं छोड़ रहा पीछा

Edited byAnsh RajReported by Rajendra Sharma
Published: May 09, 2026, 09:47 AM|Updated: May 09, 2026, 09:47 AM

Kota Eye Flu: कोटा शहर इन दिनों वायरल कंजक्टिवाइटिस यानी आई फ्लू की भारी मार झेल रहा है. इस बार यह बीमारी सामान्य रूप में नहीं फैल रही है, बल्कि इसका स्वरूप पूरी तरह बदल चुका है. डॉक्टरों के अनुसार, वायरल संक्रमण के साथ बैक्टीरियल इंफेक्शन का मिश्रण हो गया है, जिसकी वजह से मरीजों की रिकवरी में पहले के 5 दिनों की बजाय अब पूरे एक महीने तक का समय लग रहा है. शहर के बड़े अस्पतालों से लेकर दूर-दराज के गांवों तक मरीजों की लंबी कतारें लगी हुई हैं, जो स्वास्थ्य विभाग के लिए बड़ी चिंता का विषय बन गई है.
 

वर्तमान स्थिति और अस्पतालों पर दबाव1/6
कोटा के सरकारी और निजी अस्पतालों में आंखों के मरीजों की भीड़ उमड़ रही है. सुबह से शाम तक क्लीनिकों के बाहर लंबी लाइनें लगी रहती हैं. कई मरीज ऐसे हैं जो गांवों से शहर आ रहे हैं क्योंकि स्थानीय स्तर पर उचित इलाज उपलब्ध नहीं हो पा रहा. डॉक्टरों का कहना है कि इस मौसम में अचानक बढ़ी नमी और धूल के कारण संक्रमण तेजी से फैल रहा है. स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे, ऑफिस जाने वाले युवा और बुजुर्ग सभी इस बीमारी की चपेट में आ रहे हैं. एक अनुमान के अनुसार, पिछले कुछ हफ्तों में सैकड़ों नए मामले रोजाना सामने आ रहे हैं.
बदला हुआ स्ट्रेन और लक्षण2/6
आई फ्लू का नया रूप इस बार काफी आक्रामक है. सामान्य आई फ्लू में आंखों में हल्की लालिमा, खुजली और पानी आना ही मुख्य लक्षण होते थे, लेकिन अब स्थिति अलग है. मरीजों में अत्यधिक लालिमा, गंभीर सूजन, तेज चुभन, लगातार पानी बहना और आंखों में धुंधलापन जैसे लक्षण आम हैं. कई मामलों में आंखों की पलकें चिपक जाती हैं और सुबह उठने पर खोलना भी मुश्किल हो जाता है.विशेषज्ञों का मानना है कि वायरल और बैक्टीरियल संक्रमण का मिक्स अटैक इस बार की मुख्य समस्या है. सामान्य वायरल कंजक्टिवाइटिस कुछ दिनों में ठीक हो जाता था, लेकिन बैक्टीरिया के जुड़ने से संक्रमण गहरा जाता है. इससे एंटीबायोटिक दवाओं और आई ड्रॉप्स का असर धीरे-धीरे दिखता है, जिसके कारण इलाज लंबा खिंच रहा है.
डॉक्टरों की चेतावनी और सलाह3/6
आंखों के विशेषज्ञ डॉक्टर लगातार लोगों को आगाह कर रहे हैं कि इस बीमारी को हल्के में न लिया जाए. संक्रमित व्यक्ति के सीधे संपर्क से बचना बहुत जरूरी है. एक मरीज से पूरा परिवार या पूरा मोहल्ला प्रभावित हो सकता है.
Deadly Turn Bacterial4/6
संक्रमित व्यक्ति का इस्तेमाल किया तौलिया, रुमाल, चश्मा या बिस्तर का सामान अलग रखें. आंखों को बार-बार न छुएं और छूने के बाद हाथ अच्छे से धोएं. बाहर निकलते समय सनग्लासेस का उपयोग करें. आंखों में पानी या धूल पड़ने पर रगड़ें नहीं, बल्कि साफ पानी से धो लें. लक्षण दिखते ही तुरंत नेत्र विशेषज्ञ से संपर्क करें, स्वयं दवा न लें.
सामाजिक और स्वास्थ्य प्रभाव5/6
यह संक्रमण अब लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी को प्रभावित कर रहा है. कई स्कूली बच्चे पढ़ाई से पीछे छूट रहे हैं, ऑफिस जाने वाले लोग काम पर नहीं जा पा रहे और बुजुर्गों में यह समस्या और गंभीर रूप ले रही है. स्वास्थ्य विभाग ने जागरूकता अभियान शुरू किया है, लेकिन लोग अभी भी सावधानी बरतने में लापरवाही कर रहे हैं.डॉक्टरों का कहना है कि अगर समय रहते सावधानी बरती जाए तो इस बीमारी को काबू में लाया जा सकता है. आंखों से जुड़ी कोई भी समस्या होने पर खुद इलाज करने की बजाय योग्य चिकित्सक से परामर्श लें. लापरवाही आपको लंबे समय तक परेशानी में डाल सकती है.
Deadly Turn Bacterial6/6
कोटा में फैलता यह बदला हुआ आई फ्लू वाकई एक बड़ी मुसीबत बन चुका है. सतर्कता और जागरूकता ही इस समय सबसे बड़ा हथियार है. सभी नागरिकों से अपील है कि व्यक्तिगत स्वच्छता बनाए रखें और संक्रमण को आगे फैलने से रोकें. स्वस्थ आंखें ही स्वस्थ जीवन की नींव हैं.
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