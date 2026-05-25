/दिल्ली-यूपी वाले मजे में, राजस्थान में जेब खाली! पड़ोसी राज्यों से ₹ 10-12 तक महंगा मिल रहा पेट्रोल जाने क्यों?

Rajasthan Petrol Price: प्रदेश में पेट्रोल-डीजल की कीमतों में लगातार हो रही बढ़ोतरी ने आमजन की चिंता बढ़ा दी है. पिछले 12 दिनों में चौथी बार ईंधन के दाम बढ़ाए गए हैं. आज भी पेट्रोल 2.82 रुपए और डीजल 2.72 रुपए प्रति लीटर महंगा हो गया. इसके बाद जयपुर में पेट्रोल की कीमत 112.69 रुपए प्रति लीटर और डीजल 97.81 रुपए प्रति लीटर पहुंच गई.
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बीते 12 दिनों में पेट्रोल कुल 7.94 रुपए और डीजल 7.57 रुपए प्रति लीटर महंगा हो चुका है. लगातार बढ़ती कीमतों का असर अब परिवहन, खेती-किसानी, निर्माण कार्य और रोजमर्रा की जरूरतों पर साफ दिखाई देने लगा है. सबसे बड़ी बढ़ोतरी 15 मई को हुई थी, जब पेट्रोल में 3.25 रुपए और डीजल में 3.02 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि हुई. उस दिन जयपुर में पेट्रोल 108 रुपए और डीजल 93.26 रुपए प्रति लीटर पहुंच गया था. इसके बाद 19 मई को पेट्रोल 94 पैसे और डीजल 91 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ. वहीं 23 मई को फिर पेट्रोल 93 पैसे और डीजल 92 पैसे प्रति लीटर बढ़ा दिए गए, जिससे पेट्रोल 109.87 रुपए और डीजल 95.09 रुपए प्रति लीटर हो गया था.
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मध्यम वर्ग और वाहन चालकों पर सीधा असर
ईंधन की लगातार बढ़ती कीमतों का सबसे ज्यादा असर मध्यम वर्ग और रोजाना वाहन उपयोग करने वालों पर पड़ रहा है. अनुमान के अनुसार यदि कोई व्यक्ति हर महीने 20 लीटर पेट्रोल भरवाता है तो उसे करीब 158 रुपए अतिरिक्त खर्च करने होंगे. वहीं 40 लीटर डीजल उपयोग करने वालों पर लगभग 302 रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा. व्यापारियों और परिवहन क्षेत्र से जुड़े लोगों का कहना है कि यदि कीमतों में इसी तरह बढ़ोतरी जारी रही तो जल्द ही फल-सब्जियों, खाद्यान्न और अन्य जरूरी वस्तुओं की कीमतों पर भी असर दिखाई देगा.
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ट्रांसपोर्ट महंगा तो हर चीज महंगी
डीजल महंगा होने का सीधा असर ट्रांसपोर्ट सेक्टर पर पड़ रहा है. ट्रक और ट्रेलर्स का भाड़ा बढ़ने से जयपुर सहित प्रदेश में आने वाली फल-सब्जियां, दूध, दवाइयां और फैक्ट्रियों का कच्चा माल महंगा हो सकता है. इसका असर सीधे आम आदमी की थाली और घरेलू बजट पर पड़ेगा. फल-सब्जी मंडियों में दाम बढ़ने की आशंका है. किराना सामान की होम डिलीवरी महंगी हो सकती है. ऑटोमोबाइल, फार्मा और एफएमसीजी कंपनियों की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ने की संभावना जताई जा रही है. जनरेटर बैकअप पर निर्भर उद्योगों और एमएसएमई यूनिट्स पर डबल दबाव बनेगा. डीजल और बिजली दोनों की लागत बढ़ने से उत्पादन खर्च बढ़ेगा. वहीं ऑटो, टैक्सी और बस किराए में बढ़ोतरी की मांग भी तेज हो सकती है. ओला-उबर जैसी सेवाओं में सर्ज प्राइसिंग बढ़ने और ऑटो चालकों द्वारा मीटर रिविजन की मांग की संभावना है. छोटे रिटेल कारोबारियों की डिलीवरी लागत बढ़ने से उनका मार्जिन घट सकता है. वहीं सीमेंट, बालू और ईंट जैसी निर्माण सामग्री की ढुलाई महंगी होने से कंस्ट्रक्शन सेक्टर पर भी असर पड़ेगा. JCB, क्रेन और अन्य भारी मशीनरी डीजल पर निर्भर होने के कारण निर्माण लागत बढ़ सकती है.
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राजस्थान में पेट्रोल और डीजल पर सबसे अधिक टैक्स का बोझ है. राज्य में पेट्रोल पर 29.04% वैट और 1.50 रुपये प्रति लीटर रोड डेवलपमेंट सेस लगाया जाता है, जबकि डीजल पर 17.30% वैट और 1.75 रुपये प्रति लीटर रोड डेवलपमेंट सेस वसूला जाता है. उच्च कर दरों के कारण राजस्थान में पेट्रोल-डीजल अन्य राज्यों की तुलना में काफी महंगा है. राजस्थान की सीमा पार करते ही पेट्रोल और डीजल 10 से 12 रुपये प्रति लीटर तक सस्ता मिल जाता है. हरियाणा और उत्तर प्रदेश में ईंधन काफी कम दामों पर उपलब्ध है.
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इसका सबसे ज्यादा असर सीमावर्ती जिलों श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ में दिख रहा है. इन जिलों में जयपुर और जोधपुर डिपो से दूरी ज्यादा होने के कारण परिवहन खर्च भी बढ़ जाता है. श्रीगंगानगर पंजाब की सीमा से लगा हुआ है, जहां ईंधन राजस्थान की तुलना में बहुत सस्ता है. नतीजतन, स्थानीय लोग और ट्रक चालक रोजाना पड़ोसी राज्यों से पेट्रोल-डीजल भरवाना पसंद कर रहे हैं. इससे राजस्थान के बॉर्डर क्षेत्र के कई पेट्रोल पंपों की बिक्री बुरी तरह प्रभावित हो रही है.
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देश के विभिन्न राज्यों में पेट्रोल और डीजल पर लगाए जाने वाले वैट (VAT) की दरों में काफी अंतर है. दिल्ली में पेट्रोल पर 19.40% और डीजल पर 16.75% वैट लगता है. हरियाणा में पेट्रोल पर 18.20% तथा डीजल पर 16% वैट है. उत्तर प्रदेश में पेट्रोल पर 19.36% और डीजल पर 17.08% वैट वसूला जाता है.
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मध्य प्रदेश और राजस्थान में पेट्रोल पर सबसे ज्यादा वैट है, जहां दोनों राज्यों में पेट्रोल पर लगभग 29% वैट लगता है. मध्य प्रदेश में डीजल पर 19% जबकि राजस्थान में 17.30% वैट है. गुजरात में पेट्रोल पर 13.70% और डीजल पर 14.90% वैट सबसे कम है. पंजाब में पेट्रोल पर 16.58% और डीजल पर 13.10% वैट लगाया जाता है. इस प्रकार राजस्थान और मध्य प्रदेश में पेट्रोल पर सबसे अधिक वैट दर है, जबकि गुजरात में दोनों ईंधनों पर में कम वैट है.
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वैट कम हो तो मिल सकती है राहत
यदि राजस्थान सरकार पेट्रोल पर वैट को हरियाणा (18.20%) या उत्तर प्रदेश (19.36%) के बराबर ले आए तो प्रदेश में पेट्रोल की कीमतें 9 से 10 रुपए प्रति लीटर तक कम हो सकती हैं. इसके अलावा पेट्रोल-डीजल पर लगने वाले 1.50 और 1.75 रुपए प्रति लीटर के फिक्स सेस को अस्थायी रूप से हटाकर भी जनता को राहत दी जा सकती है.