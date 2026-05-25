/दिल्ली-यूपी वाले मजे में, राजस्थान में जेब खाली! पड़ोसी राज्यों से ₹ 10-12 तक महंगा मिल रहा पेट्रोल जाने क्यों?

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ट्रांसपोर्ट महंगा तो हर चीज महंगी डीजल महंगा होने का सीधा असर ट्रांसपोर्ट सेक्टर पर पड़ रहा है. ट्रक और ट्रेलर्स का भाड़ा बढ़ने से जयपुर सहित प्रदेश में आने वाली फल-सब्जियां, दूध, दवाइयां और फैक्ट्रियों का कच्चा माल महंगा हो सकता है. इसका असर सीधे आम आदमी की थाली और घरेलू बजट पर पड़ेगा. फल-सब्जी मंडियों में दाम बढ़ने की आशंका है. किराना सामान की होम डिलीवरी महंगी हो सकती है. ऑटोमोबाइल, फार्मा और एफएमसीजी कंपनियों की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ने की संभावना जताई जा रही है. जनरेटर बैकअप पर निर्भर उद्योगों और एमएसएमई यूनिट्स पर डबल दबाव बनेगा. डीजल और बिजली दोनों की लागत बढ़ने से उत्पादन खर्च बढ़ेगा. वहीं ऑटो, टैक्सी और बस किराए में बढ़ोतरी की मांग भी तेज हो सकती है. ओला-उबर जैसी सेवाओं में सर्ज प्राइसिंग बढ़ने और ऑटो चालकों द्वारा मीटर रिविजन की मांग की संभावना है. छोटे रिटेल कारोबारियों की डिलीवरी लागत बढ़ने से उनका मार्जिन घट सकता है. वहीं सीमेंट, बालू और ईंट जैसी निर्माण सामग्री की ढुलाई महंगी होने से कंस्ट्रक्शन सेक्टर पर भी असर पड़ेगा. JCB, क्रेन और अन्य भारी मशीनरी डीजल पर निर्भर होने के कारण निर्माण लागत बढ़ सकती है.