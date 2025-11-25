दिल्ली से जैसलमेर के बीच शुरू होगी नई एक्सप्रेस ट्रेन, जानें इसका टाइम टेबल

दिल्ली के शकूर बस्ती से गाड़ी नंबर 12249 शाम 5:00 बजे रवाना होगी, जो अगले दिन 9:00 बजे जैसलमेर पहुंचेगी. जैसलमेर से यह गाड़ी नंबर12250 बनाकर शाम 5:00 बजे पुन रवाना होगी, जो अगले दिन सुबह 9:30 बजे दिल्ली शकूरबस्ती पहुंच जाएगी.