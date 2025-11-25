Zee Rajasthan
mobile app

दिल्ली से जैसलमेर के बीच शुरू होगी नई एक्सप्रेस ट्रेन, जानें इसका टाइम टेबल

Jaisalmer News: राजधानी दिल्ली से जैसलमेर के बीच आने वाले दिनों में नई एक्सप्रेस ट्रेन चलने वाली है, जिसका टाइम टेबल जारी कर दिया गया है. 

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Shankar dan
Published: Nov 25, 2025, 03:58 PM IST | Updated: Nov 25, 2025, 03:58 PM IST
1/5

Jaisalmer News

Jaisalmer News1/5
राजधानी दिल्ली से जैसलमेर के बीच रेल मंत्रालय की तरफ से नई एक्सप्रेस रेलगाड़ी का संचालन आगामी दिनों किया जा रहा है. इसको लेकर रेल संचालन को लेकर टाइम टेबल जारी किया गया है.
2/5

Jaisalmer News

Jaisalmer News2/5
दिल्ली के शकूर बस्ती से गाड़ी नंबर 12249 शाम 5:00 बजे रवाना होगी, जो अगले दिन 9:00 बजे जैसलमेर पहुंचेगी. जैसलमेर से यह गाड़ी नंबर12250 बनाकर शाम 5:00 बजे पुन रवाना होगी, जो अगले दिन सुबह 9:30 बजे दिल्ली शकूरबस्ती पहुंच जाएगी.