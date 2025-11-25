दिल्ली से जैसलमेर के बीच शुरू होगी नई एक्सप्रेस ट्रेन, जानें इसका टाइम टेबल

Published: Nov 25, 2025, 03:58 PM IST | Updated: Nov 25, 2025, 03:58 PM IST
Jaisalmer News
राजधानी दिल्ली से जैसलमेर के बीच रेल मंत्रालय की तरफ से नई एक्सप्रेस रेलगाड़ी का संचालन आगामी दिनों किया जा रहा है. इसको लेकर रेल संचालन को लेकर टाइम टेबल जारी किया गया है.
दिल्ली के शकूर बस्ती से गाड़ी नंबर 12249 शाम 5:00 बजे रवाना होगी, जो अगले दिन 9:00 बजे जैसलमेर पहुंचेगी. जैसलमेर से यह गाड़ी नंबर12250 बनाकर शाम 5:00 बजे पुन रवाना होगी, जो अगले दिन सुबह 9:30 बजे दिल्ली शकूरबस्ती पहुंच जाएगी.