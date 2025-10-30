पुष्कर मेले का शुभारंभ, दीया कुमारी ने नगाड़ा बजाकर कार्यक्रम की बढ़ाई शोभा
Published: Oct 30, 2025, 06:31 PM IST | Updated: Oct 30, 2025, 06:31 PM IST
Diya Kumari
राजस्थान की सांस्कृतिक धरोहर और विश्व प्रसिद्ध अंतरराष्ट्रीय पुष्कर मेला 2025 का शुभारंभ हुआ. उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने पारंपरिक विधि-विधान से भगवान ब्रह्माजी की पूजा-अर्चना कर मेले का शुभारंभ किया. पंडितों के मंत्रोच्चार से पूरा स्थल भक्ति और उल्लास के वातावरण में सराबोर हो गया.
Diya Kumari
पूजा-अर्चना के बाद उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने ध्वजारोहण कर मेले की औपचारिक शुरुआत की. इस अवसर पर स्कूली बच्चों ने रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी, जिन्हें देखकर दीया कुमारी ने बच्चों के बीच पहुंचकर उनका उत्साहवर्धन किया. बच्चों के साथ-साथ विदेशी पर्यटक भी इस आयोजन में सम्मिलित हुए और राजस्थान की कला-संस्कृति का आनंद लिया.