पुष्कर मेले का शुभारंभ, दीया कुमारी ने नगाड़ा बजाकर कार्यक्रम की बढ़ाई शोभा

पूजा-अर्चना के बाद उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने ध्वजारोहण कर मेले की औपचारिक शुरुआत की. इस अवसर पर स्कूली बच्चों ने रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी, जिन्हें देखकर दीया कुमारी ने बच्चों के बीच पहुंचकर उनका उत्साहवर्धन किया. बच्चों के साथ-साथ विदेशी पर्यटक भी इस आयोजन में सम्मिलित हुए और राजस्थान की कला-संस्कृति का आनंद लिया.