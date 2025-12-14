Zee Rajasthan
जैसलमेर से 40 किमी दूर स्थित है खूबसूरत जगह, थार डेजर्ट का ये अजूबा मोह लेगा आपका मन

Rajasthan Tourism: जैसलमेर से मात्र 40 किमी दूर स्थित डेजर्ट नेशनल पार्क थार रेगिस्तान की अनोखी जैव विविधता का खजाना है. सर्दियों में  यहां काले हिरण, चिंकारा और दुर्लभ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड देखे जा सकते हैं.

Arti Patel
Edited By Arti Patel
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Dec 14, 2025, 01:20 PM IST | Updated: Dec 14, 2025, 01:26 PM IST
Desert National Park Jaisalmer

अगर आप जैसलमेर की यात्रा कर रहे हैं,तो शहर से महज 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित डेजर्ट नेशनल पार्क को देखना न भूलें. यह पार्क सिर्फ रेत के टीलों तक सीमित नहीं है, बल्कि थार रेगिस्तान की समृद्ध जैव विविधता और वन्यजीवों को देखने का सबसे बेहतरीन स्थान है.
Desert National Park Jaisalmer

डेजर्ट नेशनल पार्क में आपको रेगिस्तानी पारिस्थितिकी के कई अनूठे नज़ारे देखने को मिलेंगे,जिनमें रेत के टीले,चट्टानी संरचनाएं,और नमक की झीलें शामिल हैं.