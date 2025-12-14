अगर आप जैसलमेर की यात्रा कर रहे हैं,तो शहर से महज 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित डेजर्ट नेशनल पार्क को देखना न भूलें. यह पार्क सिर्फ रेत के टीलों तक सीमित नहीं है, बल्कि थार रेगिस्तान की समृद्ध जैव विविधता और वन्यजीवों को देखने का सबसे बेहतरीन स्थान है.