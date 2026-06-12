/हो गया खुलासा किसने की कोटा के महंत देवानंद महाराज की हत्या, चाकुओं से गोदने की वजह आ गई सामने

3 /9

Kota Mahant Murder Case Update पुलिस के मुताबिक 5 जून को बोरखेड़ा थाना क्षेत्र के चंद्रेसल मठ में महंत देवानंद महाराज पर चाकुओं से हमला किया गया था. हमले में गंभीर रूप से घायल महंत की मौत हो गई थी. घटना के बाद इलाके में आक्रोश फैल गया और संत समाज सहित स्थानीय लोगों ने आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की थी. हत्या के बाद पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि शुरुआती जांच में कोई स्पष्ट सुराग नहीं मिल रहा था. घटनास्थल से भी ऐसे प्रमाण नहीं मिले थे, जिनके आधार पर तुरंत किसी आरोपी तक पहुंचा जा सके.