/हो गया खुलासा किसने की कोटा के महंत देवानंद महाराज की हत्या, चाकुओं से गोदने की वजह आ गई सामने

Kota Mahant Murder Case Update: कोटा के चर्चित देवानंद महाराज हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है. तकनीकी विश्लेषण, मोबाइल लोकेशन ट्रैकिंग और स्थानीय इनपुट के आधार पर दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. प्रारंभिक जांच में ट्रस्ट विवाद हत्या की मुख्य वजह सामने आया है.
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Kota Mahant Murder Case Update: कोटा के चर्चित देवानंद महाराज हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है. करीब पांच दिन तक चली गहन जांच, तकनीकी विश्लेषण और जमीनी स्तर पर जुटाई गई सूचनाओं के आधार पर पुलिस ने इस ब्लाइंड मर्डर केस की गुत्थी सुलझाने का दावा किया है. मामले में दो आरोपियों संतोष राय और पुष्पेंद्र को गिरफ्तार किया गया है, जबकि आदित्य वर्मा समेत अन्य आरोपियों की तलाश जारी है.
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कोटा रेंज आईजी हरेंद्र महावर के निर्देशन में हुई इस कार्रवाई का खुलासा कोटा शहर पुलिस अधीक्षक (एसपी) तेजस्विनी गौतम ने किया. पुलिस के अनुसार, चंद्रेसल स्थित मठ में महंत देवानंद महाराज की हत्या के पीछे ट्रस्ट से जुड़ा विवाद प्रमुख कारण बनकर सामने आया है.
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पुलिस के मुताबिक 5 जून को बोरखेड़ा थाना क्षेत्र के चंद्रेसल मठ में महंत देवानंद महाराज पर चाकुओं से हमला किया गया था. हमले में गंभीर रूप से घायल महंत की मौत हो गई थी. घटना के बाद इलाके में आक्रोश फैल गया और संत समाज सहित स्थानीय लोगों ने आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की थी. हत्या के बाद पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि शुरुआती जांच में कोई स्पष्ट सुराग नहीं मिल रहा था. घटनास्थल से भी ऐसे प्रमाण नहीं मिले थे, जिनके आधार पर तुरंत किसी आरोपी तक पहुंचा जा सके.
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एसपी तेजस्विनी गौतम ने बताया कि मामले को सुलझाने के लिए पुलिस ने तकनीकी संसाधनों का व्यापक उपयोग किया. जांच टीम ने मठ के आसपास सक्रिय मोबाइल नंबरों, संदिग्ध व्यक्तियों की कॉल डिटेल और लोकेशन डेटा का विश्लेषण किया. मोबाइल लोकेशन की जांच के दौरान कुछ संदिग्ध व्यक्तियों की गतिविधियां पुलिस के रडार पर आईं. जांच में यह भी सामने आया कि कुछ संदिग्धों की लोकेशन लगातार बदल रही थी. इसी दौरान एक संदेही वकील के मोबाइल फोन के साथ उनकी मौजूदगी का पता चला, जिससे पुलिस का शक और मजबूत हो गया.
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जांच को आगे बढ़ाने के लिए पुलिस ने केवल तकनीकी पहलुओं पर ही निर्भरता नहीं रखी, बल्कि स्थानीय स्तर पर भी जानकारी एकत्र की. एसपी तेजस्विनी गौतम स्वयं सादा वर्दी में चंद्रेसल गांव पहुंचीं और चाय की थड़ियों सहित विभिन्न सार्वजनिक स्थानों पर लोगों से बातचीत कर सूचनाएं जुटाईं. ग्रामीणों और स्थानीय लोगों से मिले इनपुट ने जांच को नई दिशा दी. पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों और स्थानीय जानकारियों का मिलान किया, जिसके बाद संदिग्धों के खिलाफ प्रमाण मजबूत होते गए.
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पुलिस के अनुसार, जांच के पांचवें दिन संदेह के दायरे में आए वकील को हिरासत में लिया गया. उससे गहन पूछताछ की गई, जिसके बाद पूरे हत्याकांड की परतें खुलनी शुरू हुईं. पूछताछ और जुटाए गए साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने संतोष राय और पुष्पेंद्र को गिरफ्तार कर लिया.
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प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि मठ और ट्रस्ट से जुड़े विवाद के चलते हत्या की साजिश रची गई थी. हालांकि पुलिस अभी मामले की विस्तृत जांच कर रही है और फरार आरोपियों की तलाश जारी है.
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पुलिस का कहना है कि मामले में आदित्य वर्मा समेत कुछ अन्य संदिग्धों की भूमिका की भी जांच की जा रही है. फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए विभिन्न स्थानों पर दबिश दी जा रही है. पुलिस का दावा है कि जल्द ही पूरे षड्यंत्र से जुड़े सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.
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देवानंद महाराज हत्याकांड का खुलासा कोटा पुलिस के लिए एक बड़ी सफलता माना जा रहा है, क्योंकि शुरुआती दौर में यह मामला पूरी तरह ब्लाइंड मर्डर के रूप में सामने आया था. तकनीकी जांच और जमीनी सूचनाओं के समन्वय ने इस हाई-प्रोफाइल केस को सुलझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई.