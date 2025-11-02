राजस्थान के SBC वर्ग के छात्रों के लिए खुशखबरी! अब नहीं रुकेगी पढ़ाई, बस करना होगा ये एक काम
Rajasthan Government Scheme: राजस्थान सरकार की देवनारायण प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना विशेष पिछड़ा वर्ग के कमजोर छात्रों को पढ़ाई के लिए आर्थिक सहायता देती है. यह पहल शिक्षा में समान अवसर और सामाजिक समानता की दिशा में एक बड़ा कदम साबित हो रही है.
Published: Nov 02, 2025, 01:41 PM IST | Updated: Nov 02, 2025, 01:41 PM IST
राजस्थान सरकार ने राज्य के विशेष पिछड़ा वर्ग (SBC) के मेधावी और जरूरतमंद विद्यार्थियों के लिए एक बड़ा कदम उठाया है. सरकार ने देवनारायण प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को पढ़ाई के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी.
यह योजना उन बच्चों के लिए आशा की किरण बनकर आई है जो आर्थिक परेशानी के कारण अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ देते हैं. सरकार का उद्देश्य है कि गरीबी किसी बच्चे की शिक्षा के रास्ते में रुकावट न बने और हर विद्यार्थी को सीखने का समान अवसर मिले.