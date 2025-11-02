राजस्थान के SBC वर्ग के छात्रों के लिए खुशखबरी! अब नहीं रुकेगी पढ़ाई, बस करना होगा ये एक काम

यह योजना उन बच्चों के लिए आशा की किरण बनकर आई है जो आर्थिक परेशानी के कारण अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ देते हैं. सरकार का उद्देश्य है कि गरीबी किसी बच्चे की शिक्षा के रास्ते में रुकावट न बने और हर विद्यार्थी को सीखने का समान अवसर मिले.