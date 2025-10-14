धनतेरस पर इन चीजों की होती है शुभ खरीदारी! राजस्थान के बाजारों में उमड़ती है सबसे ज़्यादा भीड़

राजस्थान जो किलों, हवेलियों और जीवंत संस्कृति के लिए जाना जाता है, वहां दीपावली का पर्व बेहद खास और भव्यता से मनाया जाता है. पांच दिवसीय इस उत्सव का शुभारंभ धनतेरस या 'धनत्रयोदशी' के साथ होता है, जो इस साल (2025 में) 18 अक्टूबर को मनाई जाएगी.