धनतेरस पर इन चीजों की होती है शुभ खरीदारी! राजस्थान के बाजारों में उमड़ती है सबसे ज़्यादा भीड़

Published: Oct 14, 2025, 04:18 PM IST | Updated: Oct 14, 2025, 04:18 PM IST
राजस्थान जो किलों, हवेलियों और जीवंत संस्कृति के लिए जाना जाता है, वहां दीपावली का पर्व बेहद खास और भव्यता से मनाया जाता है. पांच दिवसीय इस उत्सव का शुभारंभ धनतेरस या 'धनत्रयोदशी' के साथ होता है, जो इस साल (2025 में) 18 अक्टूबर को मनाई जाएगी.
यह दिन सिर्फ खरीदारी का नहीं, बल्कि माता लक्ष्मी, भगवान कुबेर और धन्वंतरि जी की पूजा का भी होता है. मान्यता है कि इस शुभ अवसर पर नई वस्तुएं, विशेषकर सोना-चांदी या बर्तन खरीदना, घर में अपार धन-दौलत और समृद्धि लाता है.