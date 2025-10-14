Zee Rajasthan
धनतेरस पर इन चीजों की होती है शुभ खरीदारी! राजस्थान के बाजारों में उमड़ती है सबसे ज़्यादा भीड़

Dhanteras 2025: धनतेरस (18 अक्टूबर) पर राजस्थान में मिठाईयों (मावा कचौरी) और सजावट से बाज़ार जगमग हैं. जयपुर (जौहरी बाज़ार), जोधपुर और उदयपुर में सोना-चांदी और बर्तन खरीदने की धूम मचेगी.

राजस्थान जो किलों, हवेलियों और जीवंत संस्कृति के लिए जाना जाता है, वहां दीपावली का पर्व बेहद खास और भव्यता से मनाया जाता है. पांच दिवसीय इस उत्सव का शुभारंभ धनतेरस या 'धनत्रयोदशी' के साथ होता है, जो इस साल (2025 में) 18 अक्टूबर को मनाई जाएगी.
यह दिन सिर्फ खरीदारी का नहीं, बल्कि माता लक्ष्मी, भगवान कुबेर और धन्वंतरि जी की पूजा का भी होता है. मान्यता है कि इस शुभ अवसर पर नई वस्तुएं, विशेषकर सोना-चांदी या बर्तन खरीदना, घर में अपार धन-दौलत और समृद्धि लाता है.