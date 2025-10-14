Zee Rajasthan
सोने-चांदी से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स तक, राजस्थान के ये बाजार धनतेरस पर खरीदारी के लिए हैं बेस्ट

Dhanteras 2025: धनतेरस पर जयपुर का जौहरी बाज़ार, जोधपुर की नई सड़क और उदयपुर का बड़ा बाज़ार सबसे खास हैं. ये सोने-चाँदी, बर्तनों और शाही ज्वैलरी की खरीदारी का केंद्र हैं, जहां पर आप सही दामों में खरीददारी का आनंद ले सकते हैं . 

Dhanteras 2025

Dhanteras 2025
राजस्थान किलों, हवेलियों और रंगों की धरती सिर्फ अपने शाही इतिहास के लिए ही नहीं, बल्कि अपने जीवंत संस्कृति और पारंपरिक बाजारों के लिए भी मशहूर है. और जब बात धनतेरस की हो, तो यहां के बाजारों की रौनक देखने लायक होती है
राजस्थान के तीन शहर

राजस्थान के तीन शहर
धनतेरस 2025 के मौके पर राजस्थान के तीन शहर — जयपुर, जोधपुर और उदयपुर — खरीदारी के सबसे पसंदीदा ठिकाने बने हुए हैं. इन शहरों के बाज़ारों में सोने-चांदी की चमक, बर्तनों की खनक और इलेक्ट्रॉनिक्स की चमचमाती रेंज सब कुछ एक साथ देखने को मिलता है.