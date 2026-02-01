राजस्थान से कुछ ही दूरी पर स्थित धोलावीरा में बिताएं सुकून भरे पल, बना है ट्रैवलर्स की पहली पसंद

अगर आप राजस्थान के किलों और महलों से आगे कुछ बेहद प्राचीन और रोमांचक तलाश रहे हैं, तो गुजरात के कच्छ में स्थित धोलावीरा (Dholavira) आपकी अगली पसंदीदा जगह हो सकती है. राजस्थान से महज 11-12 घंटे की दूरी (लगभग 655 किमी) पर स्थित यह स्थान आपको सीधे 5,000 साल पीछे सिंधु घाटी सभ्यता के स्वर्ण युग में ले जाएगा. UNESCO विश्व धरोहर की सूची में शामिल इस स्थल को स्थानीय लोग कोटड़ा टिम्बा के नाम से भी जानते हैं.