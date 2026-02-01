Zee Rajasthan
राजस्थान से कुछ ही दूरी पर स्थित धोलावीरा में बिताएं सुकून भरे पल, बना है ट्रैवलर्स की पहली पसंद

Rajasthan Tourism: राजस्थान से कुछ दूरी पर स्थित धोलावीरा 5,000 साल पुराने हड़प्पा अवशेषों और 'रोड टू हेवन' के लिए मशहूर है. यहां का फॉसिल पार्क और व्हाइट रण इसे फैमिली ट्रिप के लिए एक परफेक्ट और ऐतिहासिक जगह बनाते हैं.

Published: Feb 01, 2026, 04:01 PM IST | Updated: Feb 01, 2026, 04:01 PM IST
अगर आप राजस्थान के किलों और महलों से आगे कुछ बेहद प्राचीन और रोमांचक तलाश रहे हैं, तो गुजरात के कच्छ में स्थित धोलावीरा (Dholavira) आपकी अगली पसंदीदा जगह हो सकती है. राजस्थान से महज 11-12 घंटे की दूरी (लगभग 655 किमी) पर स्थित यह स्थान आपको सीधे 5,000 साल पीछे सिंधु घाटी सभ्यता के स्वर्ण युग में ले जाएगा. UNESCO विश्व धरोहर की सूची में शामिल इस स्थल को स्थानीय लोग कोटड़ा टिम्बा के नाम से भी जानते हैं.
धोलावीरा की यात्रा का सबसे जादुई हिस्सा है 'रोड टू हेवन'. खादीर बेट द्वीप की ओर जाने वाली यह सीधी सड़क दोनों तरफ सफेद नमक के विशाल रेगिस्तान (सफेद रण) से घिरी हुई है. यहां गाड़ी चलाना ऐसा अहसास देता है मानो आप बादलों के ऊपर या स्वर्ग की ओर जा रहे हों. सूर्यास्त के समय यहां का नजारा किसी पेंटिंग जैसा लगता है.