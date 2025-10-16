Dholpur: सो रहे भाई-बहन को सांप ने डसा, दिवाली से पहले गांव में छाया मातम, देखें तस्वीरें

Published: Oct 16, 2025, 05:25 PM IST | Updated: Oct 16, 2025, 05:25 PM IST
Dholpur News
राजस्थान के धौलपुर जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित भैंसेना का पुरा गांव में सर्पदंश से भाई बहन की मौत हो गई. दोनों भाई बहन बुधवार रात को अपने माता-पिता के साथ बाजरे की कुटाई करने के बाद खेत से घर लौटे थे, जहां रात को सोते वक्त उन्हें सांप ने काट लिया.
Dholpur News
दोनों बच्चे अपनी मां के साथ कमरे में सो रहे थे. वहीं, बहन ने चारपाई के नीचे से पानी का गिलास उठाया. उसी वक्त हाथ में सांप आ गया और बच्ची ने नींद में सांप को उठाकर चारपाई पर रख दिया. पहले सांप ने बच्ची के कान के पास डसा फिर पास में सो रहे भाई के पेट पर भी काटा.