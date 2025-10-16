Dholpur: सो रहे भाई-बहन को सांप ने डसा, दिवाली से पहले गांव में छाया मातम, देखें तस्वीरें

दोनों बच्चे अपनी मां के साथ कमरे में सो रहे थे. वहीं, बहन ने चारपाई के नीचे से पानी का गिलास उठाया. उसी वक्त हाथ में सांप आ गया और बच्ची ने नींद में सांप को उठाकर चारपाई पर रख दिया. पहले सांप ने बच्ची के कान के पास डसा फिर पास में सो रहे भाई के पेट पर भी काटा.