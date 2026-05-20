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क्या आप जानते हैं? राजस्थान के इस शहर में है एक 'मिनी गोवा', समंदर जैसी लहरें देखकर भूल जाएंगे मुंबई

Edited byAnsh RajUpdated byAnsh Raj
Published: May 20, 2026, 10:55 AM|Updated: May 20, 2026, 10:55 AM

Do You Know: राजस्थान का नाम आते ही दिमाग में रेत के टीले, किले और गर्म मौसम की तस्वीर उभरती है, लेकिन इसी राज्य में एक ऐसी जगह भी है जो अपनी खूबसूरती से लोगों को गोवा की याद दिला देती है. जी हां, हम बात कर रहे हैं बांसवाड़ा जिले के “चाचा कोटा” की, जिसे आजकल लोग ‘मिनी गोवा’ के नाम से भी जानने लगे हैं.

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बांसवाड़ा को “सौ द्वीपों का शहर” कहा जाता है, क्योंकि यहां माही नदी और उसके आसपास बने छोटे-छोटे टापू इस जगह को बेहद खास बनाते हैं. चाचा कोटा इसी क्षेत्र का एक आकर्षक स्थल है, जहां पानी की लहरें, हरियाली और शांत वातावरण पर्यटकों को मंत्रमुग्ध कर देता है. यहां का नज़ारा इतना मनमोहक होता है कि लोग इसे देखकर समुद्र किनारे होने का एहसास करने लगते हैं.
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खासतौर पर मानसून और उसके बाद के महीनों में चाचा कोटा की खूबसूरती कई गुना बढ़ जाती है. पानी का स्तर बढ़ने पर यहां लहरें बनती हैं, जो समुद्र जैसी प्रतीत होती हैं.
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यही वजह है कि स्थानीय लोग और पर्यटक इसे ‘राजस्थान का गोवा’ कहने लगे हैं. वीकेंड पर यहां बड़ी संख्या में लोग पिकनिक मनाने, फोटोशूट करने और प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लेने पहुंचते हैं.
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हालांकि, यह जगह अभी भी बड़े पर्यटन नक्शे पर ज्यादा प्रसिद्ध नहीं है, लेकिन धीरे-धीरे सोशल मीडिया के जरिए इसकी पहचान बढ़ रही है.
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प्रशासन भी यहां पर्यटन सुविधाओं को बेहतर बनाने की दिशा में काम कर रहा है, ताकि ज्यादा से ज्यादा पर्यटक इस अनोखी जगह का आनंद उठा सकें.
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अगर आप भी राजस्थान में कुछ अलग अनुभव करना चाहते हैं, तो बांसवाड़ा का चाचा कोटा आपके लिए एक बेहतरीन डेस्टिनेशन हो सकता है, जहां आपको रेगिस्तान के बीच ‘समंदर’ का अहसास मिलेगा.
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