/क्या आप जानते हैं? राजस्थान के इस शहर में है एक 'मिनी गोवा', समंदर जैसी लहरें देखकर भूल जाएंगे मुंबई

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Did You Know बांसवाड़ा को “सौ द्वीपों का शहर” कहा जाता है, क्योंकि यहां माही नदी और उसके आसपास बने छोटे-छोटे टापू इस जगह को बेहद खास बनाते हैं. चाचा कोटा इसी क्षेत्र का एक आकर्षक स्थल है, जहां पानी की लहरें, हरियाली और शांत वातावरण पर्यटकों को मंत्रमुग्ध कर देता है. यहां का नज़ारा इतना मनमोहक होता है कि लोग इसे देखकर समुद्र किनारे होने का एहसास करने लगते हैं.